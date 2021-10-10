أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري أن فريقه جاهز لمواجهة منافسه السلطات الأوغندي في ذهاب دور ال٣٢ ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.





طارق هاشم: إدارة المصري تحاول إذاعة مباراة بطل أوغندا في الكونفدرالية تليفزيونيا

وقال هاشم عبر برنامج البريمو بقناة ten إن المباراة ستقام في أوغندا على ملعب نجيل صناعي موضحا أن المصري خاض معسكرا في الإسكندرية وسيتوجه بعدها إلى أوغندا.





وأوضح أن ادارة المصري تحاول إذاعة المباراة تليفزيونيا لإسعاد جماهير الفريق مؤكدا أن المصري يسعى للمنافسة على لقب الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.