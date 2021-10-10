"الري": إنشاء سدود وخزانات أرضية وبحيرات صناعية بالمحافظات للحماية من السيول

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أنه يجرى حاليا تنفيذ العديد من أعمال الحماية فى سيناء، مؤكدا أن الوزارة انتهت من عملية حماية منطقة الطور من أخطار السيول، وأوشكت المرحلة الثانية لحماية طابا، وعملية حماية وادى غرندل بمدينة رأس سدر على الانتهاء.



أهم الأعمال الجاري تنفيذها بسيناء للحماية من أخطار السيول



وأشار "عبدالعاطي" إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وانشاء 7 أحواض تهدئة بمنطقة أولاد علي بوادي العريش لحماية مدينة العريش، وإنشاء 10 خزانات أرضية بوسط سيناء على مرحلتين، وعملية حماية وادي وردان بمدينة رأس سدر "مرحلة ثانية"، وعملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه فى الجزء الأسفل من وادي بعبع.



وكذا عملية تنفيذ معبر ايرلندى على الطريق الساحلي النفق - شرم الشيخ بمخرج وادي بعبع، بالاضافة لعدد من الأعمال بمركز نخل بمحافظة شمال سيناء وهى، عملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد، وعملية تأهيل وتدعيم السدود القائمة بوادي الجرافي، وعملية تأهيل ورفع كفاءة وتطهير 10 خزانات أرضية قائمة على روافد وادي الجرافي.



أهم الأعمال الجاري تنفيذها بمحافظة البحر الأحمر للحماية من أخطار السيول



وقال وزير الري إن الوزارة أوشكت على الانتهاء في محافظة البحر الأحمر من إنشاء 1 سد و1 بحيرة صناعية وحاجز ترابي خلفها و1 قناة صناعية بوادي القويح بمدينة القصير، مؤكدًا أنه جاري تنفيذ أعمال الحماية للأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وعملية إنشاء 2 بحيرة صناعية ب1، ب3 وحاجز ترابي خلف كل بحيرة بقرية الزعفرانة.



وأضاف وزير الري أنه تم البدء في تنفيذ عملية إنشاء سد وادي أبو إسماعيل "وادي الشقوق" لحماية حي الزهور من أخطار السيول بمحافظة مطروح



أهم الأعمال الجاري تنفيذها بمحافظات الصعيد للحماية من أخطار السيول



وأوضح "عبد العاطي" أنه تم الإنتهاء من العديد من أعمال الحماية بمحافظات الصعيد وهى، عملية حماية البنية الأساسية لوادي العمراني الغربي (أ)، وعملية حماية البنية الأساسية لوادي العمراني البحري بمحافظة أسيوط، مؤكدا أنه تم التسليم الابتدائى لكلا العمليتين، ومشيرًا إلى أن الوزارة انتهت أيضًا من عملية حماية وادي عبادي ٣أ بمحافظة أسوان، وعملية حماية منطقة الأقصر "المرحلة الرابعة" لحماية قرى "الشغب - نجع الدبابية - قرية المعلة - نجع خور القضا - نجع المساعيد".



ولفت الوزير إلى أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من عملية حماية قرى زاوية الجدامي بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، وعملية إنشاء 2 بحيرة صناعية وحاجز ترابي ب١ وب٢ لحماية نجع البطحة بمحافظة قنا، وعمليات حماية وادي عبادي ٣ب ووادي عبادي ٣ج ووادي عبادي ٣د بمحافظة أسوان، وجاري تنفيذ عملية إنشاء 8 بحيرات و8 حواجز ترابية بمخرج وادي سنور وتدبيش قاع مخر سيل سنور بمحافظة بنى سويف.



إصدار امر الشغل لعملية إنشاء 4 بحيرات و3 حواجز ترابية



كما تم اصدار امر الشغل لعملية إنشاء 4 بحيرات و3 حواجز ترابية "مخر سيل اطفيح" بمدينة اطفيح بمحافظة الجيزة، وعملية إنشاء 4 بحيرات و4 جواجز ترابية و1 حوض تهدئة بمخر سيل الديسمي بمدينة الصف محافظة الجيزة.



الجدير بالذكر أن السيول عبارة عن أمطار رعدية ذات كثافة عالية، وتسقط خلال فترات زمنية قصيرة، ينتج عنها سيول تنساب بسرعة كبيرة قد تصل الى 100 كيلومترًا فى الساعة، وتحدث السيول على فترات متباعدة وقد تسبب أضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات والمنشآت حال عدم إنشاء أعمال للحماية من أخطارها التدميرية.



وتهدف أعمال الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الإستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه.

