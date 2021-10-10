Advertisements

"سيدة نساء العالمين" هكذا علقت لقاء سويدان على صور جديدة لها

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:12 ص
لقاء سويدان
لقاء سويدان
أروي حمدي
تحرص الفنانه لقاء سويدان على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ". 


شاركت لقاء سويدان جمهورها صورة جديد لها أثناء زيارتها للبنان عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ظهرت لقاء وهي تركة شعرها منسدلا على كتفيها، كما ترتدي نظارة شمس، ووضعت مكياجا هادئا يتناسب مع جمالها، وعلقت على الصورة قائلة "السلام عليك يامريم، سيدة لبنان سيدة نساء العالمين".



يذكر أن الفنانة لقاء سويدان تشارك في تصوير مسلسل "وكاله الخرطبوش" وهي من بطولة فتحي عبد الوهاب، أيتن عامر، طارق عبد العزيز، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله محمود، ومن إخراج عادل الأعصر، تأليف طارق بركات.

الكلمات المفتاحية

مسلسل وكاله الخرطبوش لبنان الفنانة لقاء السويدان الفجر الفني احمد فؤاد سليم

أخبار تهمك

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يصارع الأهلي لخطف مدافع بيراميدز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تصريحات ميسي تسعد جمهور ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

نجم مانشستر سيتي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول انتقاله إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

بطلب من رونالدو.. نجم يوفنتوس على رادار مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ يوم

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ 19 دقيقة

تعرف على ترتيب مصر في المجموعة السادسة بعد الفوز على ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ أقل من ساعتين

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 15 ساعة

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يوم

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ يومين

"لا تتلقوا مكالمات من هذه الدولة".. عمرو أديب يحذر المصريين (فيديو)

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

رانيا يوسف تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها عبر"إنستجرام"

منة فضالي تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها عبر"إنستجرام"

إيناس عز الدين تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها عبر"إنستجرام"

مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها عبر"إنستجرام"

أروى تتألق في أحدث إطلالة لها عبر"إنستجرام"

ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:59 ص

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

05:02 م

بطلب من رونالدو.. نجم يوفنتوس على رادار مانشستر يونايتد

09:03 ص

"لا تتلقوا مكالمات من هذه الدولة".. عمرو أديب يحذر المصريين (فيديو)

09:53 ص

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements