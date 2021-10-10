"سيدة نساء العالمين" هكذا علقت لقاء سويدان على صور جديدة لها

تحرص الفنانه لقاء سويدان على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".





شاركت لقاء سويدان جمهورها صورة جديد لها أثناء زيارتها للبنان عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ظهرت لقاء وهي تركة شعرها منسدلا على كتفيها، كما ترتدي نظارة شمس، ووضعت مكياجا هادئا يتناسب مع جمالها، وعلقت على الصورة قائلة "السلام عليك يامريم، سيدة لبنان سيدة نساء العالمين".







يذكر أن الفنانة لقاء سويدان تشارك في تصوير مسلسل "وكاله الخرطبوش" وهي من بطولة فتحي عبد الوهاب، أيتن عامر، طارق عبد العزيز، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله محمود، ومن إخراج عادل الأعصر، تأليف طارق بركات.