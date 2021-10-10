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ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 8%

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر

 قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (8.0%) لشهر سبتمبر 2021 مقابل (3.3%) لنفس الشهر من العام السابق.

جدير بالذكر أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر أغسطس 2021 سجل (6.4%)، مقابل (3.6%) للشهر نفسه من العام السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية مسجلا (116.1) نقطة لشهر سبتمبر 2021، بزيادة قدرها (1.6%) عن شهر اغسطس 2021، وفقا لبيان الإحصاء.

وأرجع المركزي للاحصاء، أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (23.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (1.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%).

هذا بالإضافة إلى مجموعةهذا بالإضافة إلى مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.7%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%).

هذا بالإضافة إلى مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.7%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%).

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