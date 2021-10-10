ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 8%





قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (8.0%) لشهر سبتمبر 2021 مقابل (3.3%) لنفس الشهر من العام السابق.





جدير بالذكر أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر أغسطس 2021 سجل (6.4%)، مقابل (3.6%) للشهر نفسه من العام السابق.





وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية مسجلا (116.1) نقطة لشهر سبتمبر 2021، بزيادة قدرها (1.6%) عن شهر اغسطس 2021، وفقا لبيان الإحصاء.





وأرجع المركزي للاحصاء، أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (23.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (1.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%).





هذا بالإضافة إلى مجموعةهذا بالإضافة إلى مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.7%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%).



