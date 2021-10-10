نمو الإنتاج الصناعي بالسعودية بنسبة 5.8% خلال أغسطس





سجل مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بالمملكة العربية السعودية نمواً بنحو 5.8% خلال شهر أغسطس 2021 على أساس سنوي.





وقالت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الصادر اليوم الأحد، إن ارتفاع الإنتاج الصناعي جاء نتيجة نمو الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.5% (علماً بأن الوزن القياسي لهذا القسم في المؤشر يبلغ 74.5%).





وأشارت الإحصاء، إلى أن نمو الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر جاء نتيجة زيادة إنتاج المملكة من النفط إلى 9.5 مليون برميل يومياً مقابل 8.9 مليون برميل يومياً خلال أغسطس 2020، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 5% على أساس سنوي.





وفي المقابل، انخفض الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 4% خلال أغسطس/ آب 2021 على أساس سنوي، ولكن لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي نظراً لتدني وزن هذا النشاط في المؤشر.





وعلى أساس شهري، ارتفع أداء مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 3.6% مقارنة مع شهر يوليو 2021.





وارتفع إنتاج نشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال أغسطس الماضي بنسبة 1% عن الشهر السابق، وكذلك ارتفع إنتاج نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 13%، ونمو الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 4.4%.



