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الأرصاد تكشف عن تحولا في حالة الطقس اليوم (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:24 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الطقس يشهد اليوم ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة مقارنة بالـ 48 ساعة الماضية.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الحرارة ترتفع بنحو درجتين على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، حيث يسود طقس حار نهارا، لطيفا ليلا، لافتا إلى أن ارتفاع الحرارة مؤقت وستعود لطبيعتها نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف أن درجات الحرارة ستعود لمعدلها الطبيعي في هذا التوقيت من العام، ويمكن أن يكون فرص لسقوط الأمطار الخفيفة اعتبارا من منتصف الأسبوع على مناطق من جنوب سيناء، ومناطق من السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من شمال الصعيد.

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