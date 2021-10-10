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نائب محافظ قنا يفتتح العام الدراسي بحضور طابور الصباح وتحية العلم

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:24 ص
الطابور
الطابور
بسام عبدالحميد
شهد حازم عمر نائب محافظ قنا، نائبا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، طابور الصباح وتحية العلم، بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بمدينة قنا، مع بداية اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، بحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم ولفيف من قيادات التعليم، للاطمئنان على انتظام الدراسة والعملية التعليمية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية مع بداية العام الدراسي.
وشملت جولة نائب محافظ قنا، المرور على مدرستي سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنين وقنا الإعدادية الحديثة بنين، موجها التهنئة للمعلمين والطلاب ببداية العام الدراسي الجديد مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد والاستمرار في حصد المراكز المتقدمة على مستوى المحافظة والجمهورية، وعقب ذلك تفقد عددًا من الفصول الدراسية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية بفيروس كورونا المستجد.
كما وجه عمر، خلال جولته مديري المدارس والمشرفين بضرورة مراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم، وضرورة التواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب، مؤكدا على انه تم التنبيه على كافة رؤساء المدن بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة والتطهير ورفع المخلفات وإزالة كافة الشغالات ومنع انتشار الباعة الجائلين والتجميل حول المدارس.
ومن جانبه أشار الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن عدد المدارس التي دخلت الخدمة هذا العام بلغت 154 مدرسة منها (4 إنشاء جديد، 22 إحلال كلي، 25 إحلال جزئي، 11 توسع، 3 تعلية، 85 صيانة شاملة، 3 بناء سور جديد)، ليصل بذلك إجمالي عدد المدارس بالمحافظة إلى 2130 مدرسة تستقبل حوالي 824 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية (رياض أطفال – ابتدائي – إعدادي – ثانوي).
واكد، أنه تم تطعيم جميع المدرسين والإداريين بالمدارس والإدارات التعليمية باستثناء الحالات المعفاة من التطعيم مع التشديد على اتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة والوقاية داخل المدارس ووضع ملصقات للتوعية بالأمراض وطرق الوقاية منها، فضلًا عن تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المدارس ومتابعة حالة النظافة بها.
نائب محافظ قنا يفتتح العام الدراسي بحضور طابور الصباح وتحية العلم
نائب محافظ قنا يفتتح العام الدراسي بحضور طابور الصباح وتحية العلم
نائب محافظ قنا يفتتح العام الدراسي بحضور طابور الصباح وتحية العلم
نائب محافظ قنا يفتتح العام الدراسي بحضور طابور الصباح وتحية العلم
نائب محافظ قنا يفتتح العام الدراسي بحضور طابور الصباح وتحية العلم
نائب محافظ قنا يفتتح العام الدراسي بحضور طابور الصباح وتحية العلم
نائب محافظ قنا يفتتح العام الدراسي بحضور طابور الصباح وتحية العلم
نائب محافظ قنا يفتتح العام الدراسي بحضور طابور الصباح وتحية العلم
نائب محافظ قنا يفتتح العام الدراسي بحضور طابور الصباح وتحية العلم
نائب محافظ قنا يفتتح العام الدراسي بحضور طابور الصباح وتحية العلم

الكلمات المفتاحية

تطهير المدارس بداية العام الدراسي الجديد

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