تبدأ من 35 جنيها.. أسعار حلاوة المولد 2021

تستعد الأمة الإسلامية لاستقبال المولد النبوي الشريف في 18 أكتوبر المقبل، حيث قامت المحال الكبري مثل العبد و لابوار والصعيدي وايتوال ومونجيني بطرح مجموعة كبيرة من علب حلوى المولد.





وتختلف أسعار حلاوة المولد في المحلات حسب الكميات والشكل ومكونات العلبة الواحدة، بالإضافة إلى إمكانية الشراء بالقطع ونستعرض فيما يلي أسعار حلاوة المولد القطع والعلب في عدد من المحلات الشهيرة في مصر ، وجاءت على النحو التالي:





أسعار حلاوة المولد العبد





3 قرص مشكل: 28 جنيه





2 قرص حمصية: 16 جنيه





قرص حمص مسكر: 13 جنيه





قرص علف لوز صغير: 25 جنيه





قرص علف لوز كبير: 50 جنيه





قرص لوزية: 41 جنيه





قرص بندقية: 42 جنيه





قرص كاشو: 55 جنيه





قرص فسدقية: 56 جنيه





طبق فولية كبير: 35 جنيه





طبق سمسمية كبير:34 جنيه





طبق مشكل سمسمية – فولية: 34.5 جنيه





طبق حمصية صغير: 18 جنيه





طبق حمصية كبير: 36 جنيه





طبق مقصوصة مكسرات: 18 جنيه





طبق مشبك: 22 جنيه





طبق لديدة: 23 جنيه





طبق حمام: 23 جنيه





طبق بسيمة بندق صغير: 26 جنيه





طبق بسيمة بندق كبير:52 جنيه





طبق جوز هند فسدق صغير: 30 جنيه





طبق جوز هند فسدق كبير:60 جنيه





طبق قشطة بندق: 23 جنيه





طبق نوجا بندق: 14 جنيه





طبق شكلمة: 28 جنيه





طبق مشمشية جوز الهند: 26 جنيه





طبق مشمشية جوز الهند بالفسدق: 33 جنيه





طبق ملبن حبل عين جمل صغير: 32 جنيه





طبق ملبن حبل عين جمل كبير: 64 جنيه





طبق ملبن بندق صغير: 30 جنيه





طبق ملبن بندق كبير: 60 جنيه





طبق ملبن فسدق صغير: 40 جنيه





طبق ملبن فسدق كبير: 80 جنيه





طبق دومية بندق: 18 جنيه





علبة مولد مشكل رقم 1 : 40 جنيه حتى 70 جنيه





علبة مولد مشكل رقم 2 : 105 جنيهات





علبة مولد مشكل رقم 3 : 165 جنيها





علبة مولد مشكل رقم 4 من العبد : 220 جنيها





علبة مولد مشكل رقم 5 من العبد : 310 جنيهات





علبة مولد مشكل رقم 6 من العبد : 400 جنيه





علبة صفيح عروسة كبير من العبد : 680 جنيها





علبة صفيح عروسة صغير تتكون من 5 لديدة ميني و5 حمام ميني و3 بسيمة بندق ميني و4 جيلي ميني وطبق ملبن مشكل بندق + فسدق صغير وطبق ملبن حبل عين جمل صغير و6 فولية صوابع ميني و6 سمسمية صوابع ميني و2 فسدقية صوابع ميني و3 بندقية صوابع ميني و2 لوزية صوابع ميني و4 حمصية صوابع ميني: 450 جنيها.





علبة هدايا ازرق تتكون من 4 أقراص حمصية ميني و2 قرص سمسم ميني و3 أقراص علف مخصوص ميني و3 لديدة ميني و3 حمام ميني و2 بسيمة بندق ميني و2 بسيمة فسدق ميني و3 جيلي ميني وطبق ملبن بندق صغير وطبق ملبن فسدق صغير و2 طبق ملبن حبل عين جمل صغير و5 فولية صوابع ميني و5 سمسمية صوابع ميني و2 فسدقية صوابع ميني و3 بندقية صوابع ميني و2 لوزية صوابع ميني و5 حمصية صوابع ميني: 510 جنيهات





علبة هدايا نبيتي تتكون من 2 لفة قرص حمصية وقرص علف لوز صغير وطبق فولية كبير وطبق سمسمية صغير وطبق حمصية صغير وطبق جيلي فواكه وطبق ملبن بندق صغير وطبق ملبن فسدق صغير و3 أطباق ملبن حبل عين جمل صغير و2 طبق بسيمة بندق صغير و2 طبق بسيمة فسدق صغير و2 طبق لديدة وطبق حمام وقرص بندقية وقرص فسدقية وقرص لوزية وقرص كاجو: 670 جنيها.





علبة هدايا أخضر تتكون من 2 لفة قرص حمصية وقرص علف لوز كبير و طبق فولية كبير وطبق سمسمية صغير وطبق حمصية صغير و2 طبق جيلي فواكه وطبق ملبن بندق صغير وطبق ملبن فسدق صغير و3 أطباق ملبن حبل عين جمل صغير و2 طبق بسيمة بندق صغير و2 طبق بسيمة فسدق صغير و2 طبق لديدة و2 طبق حمام و3 قرص بندقية و2 قرص فسدقية وقرص لوزية وقرص كاجو: 870 جنيها.





أسعار حلاوة المولد حلواني الصعيدي





عبوات ميكس جولد 500 جرام بسعر 32 جنيها





عبوات ميكس جولد 1 كيلو بسعر 62 جنيها





عبوات ميكس جولد 1.5 كيلو بسعر 93 جنيها





عبوات ميكس جولد 2 كيلو بسعر 124 جنيها





عبوات ميكس جولد 3 كيلو بسعر 186 جنيها





علبة ميكس كروكند 500 جرام بسعر 32 جنيها





علبة ميكس كروكند 1 كيلو بسعر 62 جنيها





علبة ميكس ملابن 1 كيلو بسعر 65 جنيها





علبة كرانش ميكس M بسعر 120 جنيها





علبة كرانش ميكس L بسعر 250 جنيها





علبة كرانش ميكس XL بسعر 430 جنيها





علبة بندقية 12 قطعة بسعر 108 جنيهات





علبة لوزية 12 قطعة بسعر 108 جنيهات





علبة فسدقية 12 قطعة بسعر 204 جنيهات





قطعة بندقية بسعر 9 جنيها





قطعة لوزية بسعر 9 جنيهات





قطعة فسدقية بسعر 17 جنيها





علبة سودانية 500 جرام بسعر 31 جنيها





علبة سمسمية 500 جرام بسعر 35 جنيها





علبة حمصية 500 جرام بسعر 30 جنيها





علبة مارشميلو فرنساوي 250 جرام بسعر 22 جنيها





علبة نوجا سوداني بسعر 250 جرام بسعر 25 جنيها





علبة نوجا لوز 250 جرام بسعر 50 جنيها





علبة نواعم حمص 500 جرام بسعر 24 جنيها





علبة نواعم سوداني 500 جرام بسعر 24 جنيها





علبة دومية بالمكسرات 500 جرام بسعر 40 جنيها





علبة حمام زبيب 500 جرام بسعر 31 جنيها





علبة ملبن عين جمل حبل 500 بسعر 80 جنيها





علبة ملبن مكسرات 500 جرام بسعر 28 حنيها





علبة ملبن سادة جيلي 500 جرام بسعر 14 جنيها





علبة سندوتش قمر الدين بالمكسرات 500 جرام بسعر 40 جنيها





علبة لديدة بيضاء وحمراء 500 جرام بسعر 45 جنيها





أسعار حلاوة المولد ايتوال





قرص ميني سمسم – حمص – فول: 10 جنيهات





قرص مخصوص مكسرات: 20 جنيها





باكيت حمصية – سمسمية: 15 جنيها





دومية بندق: 10 جنيهات





باكيت فوليه: 20 جنيها





لديدة مكسرات: 20 جنيها





باكيت فسدقية: 50 جنيها





حمام مكسرات: 20 جنيها





باكيت لوزية: 30 جنيها





بسيمة مكسرات: 25 جنيها





باكيت بندقية: 35 جنيها





باكيت كاجو: 40 جنيها





ملبن حبل عين جمل: 35 جنيها





شكلمة فسدق: 20 جنيها





ملبن مكسرات: 20 جنيها





ساندوتش قمر الدين: 25 جنيها





ملبن (جيلي سادة): 10 جنيهات





مربي مكسرات: 20 جنيها





ملبن أوريجنال فورست: 25 جنيها





قشطة مكسرات: 20 جنيها





نوجا مكسرات: 25 جنيها





مشبك إيتوال: 10 جنيهات





ميكس باور: 25 جنيها





حصان / عروسة : 15 جنيها





لوكس 10 قطع: 35 جنيها





لوكس 18 قطعة: 70جنيها





لوكس 26 قطعة: 115 جنيها





لوكس 37 قطع: 170 جنيها





لوكس 38 قطعة: 230 جنيها





إيليت 48 قطعة: 285 جنيها





إيليت 52 قطعة: 390 جنيها





إيليت 70 قطعة: 500 جنيه





إيتوال الهرم الرابع: 750 جنيها





إيتوال الهرم الخامس: 950 جنيها





كنوز: 80 جنيها





كنوز: 400 جنيه





تورتة المولد: 470 جنيها





إسبيشيال إيتوال دبل: 550 جنيها





إسبيشيال إيتوال تربل: 700 جنيه





بريميوم: 900 جنيه





أسعار حلاوة المولد لابوار





علبة صغيرة 1 كيلو: 200 جنيه





علبة كرتون وسط 2 كيلو: 365 جنيها





علبة كرتون كبيرة 3 كيلو: 400 جنيه





علبة حجم عائلي 4 كيلو: 625 جنيها





علبة امبلاج كرتون صغيرة تتكون من 2.5 كيلو حلاوي وكيس عروسة وبلح محشو لوز 250 جرام وكيس نوجة مشكل 250 جراما وملعقة نحاس وطبق نحاس وكستبان قهوة وعلبن بن: 900 جنيه





علبة صندوق مجوهرات وسط تتكون من 3.5 كيلو حلاوي وكيس عروسة وبلح محشو لوز 250 جرام وكيس نوجة مشكل 250 جرام وملعقة نحاس وطبق نحاس وكوستبان قهوة وعلبن بن: 1600 جنيه





علبة صندوق مجوهرات كبيرة تتكون من 5 كيلو حلوي وكيس عروسة وبلح محشو لوز 500 جرام وكيس نوجة مشكل 500 جرام و2 ملعقة نحاس و2 طبق نحاس و2 كوستبان قهوة وعلبن بن: 1950 جنيه





أسعار حلاوة المولد مونجيني





بندقية: 10 جنيهات





لوزية: 12 جنيهت





بسيمة: 8.5 جنيه





سمسمية: 10 جنيهات





حمصية: 8.25 جنيه





فولية: 8 جنيهات





مربي جوز هند بالزبيب: 4 جنيهات





ملبن جوز حبل: 16 جنيها





دومية فول ميني: 2.5 جنيه





و تقدم مونجيني 5 أنواع من علب حلاوة المولد تبدأ من 95 جنيها و حتى 690 جنيها





علبة كريستال 58 قطعة: 95 جنيها





علبة فضي: 67 قطعة: 145 جنيها





علبة ذهبي 61 قطعة: 195 جنيها





علبة ماسي 59 قطعة: 299 جنيها





العلبة الفاخرة: 690 جنيها







