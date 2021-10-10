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موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا اليوم الأحد في نهائي دوري الأمم الأوروبية

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:29 ص
فرنسا
فرنسا
محمد الدمتناوي
يستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره منتخب إسبانيا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات نهائي دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا اليوم الأحد في نهائي دوري الأمم الأوروبية
وتقام مباراة منتخب فرنسا أمام نظيره منتخب إسبانيا، على أرضية ملعب "آليانز ستاديوم" معقل فريق يوفنتوس الإيطالي، في تورينو.

وتأهلت إسبانيا للمباراة النهائية بعدما تغلبت إيطاليا، بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب "سان سيرو".

بينما حسمت فرنسا التأهل بعد ريمونتادا مثيرة أمام بلجيكا، حيث حولت هزيمتها إلى فوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة beIN sports 1 HD premium، وbeIN sports 4k HDR.

الكلمات المفتاحية

نهائي دوري الأمم الأوروبية فرنسا اسبانيا

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