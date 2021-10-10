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محمد السالم يحيي أولى الحفلات الغنائية في "اكسبو 2020 دبي"

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:36 ص
محمد السالم
محمد السالم
لمياء علي
أحيا الفنان العراقي محمد السالم أولى الحفلات الغنائية في معرض اكسبو 2020 برفقة الفرقة الموسيقية المكونه من أهم العازفين في العراق والوطن العربي، وقدم مجموعة من أجمل أغنياته وسط تفاعل كبير للجمهور العراقي والعربي ومن مختلف الجنسيات، إلى جانب مفاجأة قدمها خلال الحفل بغنائه "دويتو" مع مغني الراب الكويتي دافي لأغنية حملت عنوان "نار وشرار" والتي زادت من أجواء الفرح والتفاعل على أنغامها.

ويعد السالم أول فنان عراقي يحيي حفلًا في اكسبو 2020 دبي، مؤكدًا سعادته لإختياره من قبل ادارة المعرض العالمي الذي يقام في دبي ليشارك في إحياء أول الحفلات الغنائية، ضمن الفعاليات الترفيهية المتعددة في "اكسبو 2020 دبي"

وأكد أن معرض اكسبو 2020 حدثًا عالميًا تلتقي فيه كل دول العالم، وهي فرصة لتبادل الفنون والثقافات فيما بينها، وكل متطلبات المستقبل الذي نعيشه، وقال: أحببت تقديم اللون الغنائي لبلادي العراق في هذا المحفل العالمي وأمام الجمهور من مختلف الجنسيات، وأنا سعيد لأنني أول مطرب عراقي يقف على مسرح في اكسبو 2020، أشكر ثقة المنظمين والإدارة.

وكان محمد السالم قد أطلق أغنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة استضافة معرض "اكسبو 2020 دبي" حملت عنوان "شوفوا الإمارات" من كلمات قصي عيسى والحان محمود غياث وتوزيع هادي عازي ومكس وماسترنغ طيف عادل، وعرضها في اليوتيوب ضمن فيديو ممنتج حمل كلمات الأغنية.

الكلمات المفتاحية

معرض اكسبو 2020 محمد السالم دبي الفجر الفني

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