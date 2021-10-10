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مجلس إدارة عامر جروب يقرر شراء أسهم خزينة بحد أقصي 10%

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:31 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


أعلنت مجموعة عامر القابضة- عامر جروب،  عن موافقة مجلس إدارتها على تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب سعد ربيع عبد المحسن بشراء أسهم خزينة ، بحد أقصى لعملية الشراء 10% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك من خلال السوق المفتوح.

وأشارت  الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم إلى أن التنفيذ يتم اعتبارا من جلسة يوم الأثنين الموافق 12 أكتوبر الجاري وحتى 11 يناير 2022، أو لحين تنفيذ كامل الكمية وذلك بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفذ ، و ذلك يأتي استنادا للمادة 51 من قواعد القيد والشطب والفقرة الأخيرة من المادة 68 من الإجراءات التنفيذية لها بشأن الإجراءات الاستثنائية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الراغبة في شراء أسهم خزينة.

وحققت مجموعة عامر القابضة- عامر جروب، صافي ربح بلغ 176.023 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 27.608 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغت أرباح مساهمي الشركة القابضة خلال الستة أشهر نحو 84.32 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.94 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما سجلت حقوق الحصص غير المسيطرة من الأرباح النصفية نحو 91.59 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 25.66 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة 1.25 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل إيرادات بلغت 690.31 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 26.19 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل أرباح بلغت 41.4 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

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