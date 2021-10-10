مجلس إدارة عامر جروب يقرر شراء أسهم خزينة بحد أقصي 10%

أعلنت مجموعة عامر القابضة- عامر جروب، عن موافقة مجلس إدارتها على تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب سعد ربيع عبد المحسن بشراء أسهم خزينة ، بحد أقصى لعملية الشراء 10% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك من خلال السوق المفتوح.



