السعودي خالد عبدالرحمن يلبي طلب معجبه له قبل إجراءه عملية جراحية

لبّى الفنان السعودي خالد عبد الرحمن طلب أحد معجبيه، وهو مريض سمنة مفرطة، وذهب لزيارته في المستشفى قبل خضوعه لعملية جراحية لتصغير المعدة.



والمريض يدعى منصور الشراري ويبلغ وزنه 400 كيلو، وهو من أشدّ المعجبين بخالد عيد الرحمن.



وانتشر مقطع فيديو من زيارة خالد عبد الرحمن للمعجب في المستشفى، وقام بالغناء له ورقع معنوياته قبل دخوله لغرفة العمليات.