موعد إجازة المولد النبوي لشريف وحكم الاحتفال به

موعد إجازة المولد النبوي الشريف، يبجث العديد من المسلمين العاملين بلقطاعين العام ولخاص عن موعد إجازة المولد النبوي لشريف 2021، واعلت عبارة موعد إجازة المولد النبوي االشريف تريند جوجل، ومن هناننشر لكم موعدها بعد لتعديل والترحيل.





موعد إجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي 2021، يوافق يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر، وسوف يتم منح إجازة المولد النبوي الشريف، يوم الخميس الموافق 21 اكتوبر2021، طبقًا لقرار مجلس الوزراء .





إجازة المولد النبوي الشريف

من المقرر أنه سيتم منح إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس 21، وفقا لقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.





المولد النبوي الشريف

ومن جهتها، اكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بالمولد النبوي لشريف ذكرى ميلاد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيكون في الـ19 من أكتوبر الجاري، والاحتفال به هو أمر جائز شرعاً وأنه ليس «بدعة».