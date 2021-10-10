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حورية فرغلي تهنئ بيج رامي بفوزه بلقب مستر اولمبيا

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:29 ص
حورية فرغلي
حورية فرغلي
بسمة عادل
حرصت الفنانة حورية فرغلي أن تهنئ بيج رامي بفوزه بلقب مستر اولمبيا وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".




حيث نشرت الفنانة حورية فرغلي منشوراً قائلاً:"مبروك ل بيج رامي مستر اولمبيا للمره الثانيه مبروك لكل المصريين".




وفي سياق آخر تشارك الفنانة حورية فرغلي في فيلم براءة ريا وسكينة بطولة وفاء عامر، منة فضالي، أشرف مصيلحي، إخراج عبد القادر الأطرش.

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حورية فرغلي بيج رامي الفنانة حورية فرغلي الفجر الفني

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