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أزمة «سيد للأدوية» تشتعل

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
خالد العسقلانى

نظم مئات العاملين والموظفين بمصنع سيد للأدوية فرع أسيوط، وقفة احتجاجية داخل أسوار المصنع الاثنين الماضى، احتجاجا على قرار الجمعية العمومية للشركة القابضة لتجارة الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال، بصرف أرباح الإنتاج بما يوازى شهرين و١٠ أيام، فى حين كانت أرباح العام الماضى قد وصلت إلى ٧ أشهر و١٠ أيام. وتأتى القرارات الجديدة رغم تحقيق المصنع أرباحا كبيرة وزيادة عدد ساعات العمل للعمال لتسجيل أعلى إنتاج من الأدوية وإتمام صفقات الشراء الموحد الخاصة بالأدوية التى تدخل ضمن برنامج العلاج من فيروس كورونا.

مصدر بالمصنع قال لـ«الفجر» إنه فور انتهاء الاجتماع وتسريب معلومات حول نسبة الأرباح، انتاب مئات العاملين بمصانع سيد للأدويه بأسيوط والقاهرة حالة من الغضب، وتوقفت حركه الإنتاج بالمصنع الرئيسى، معلنين تنظيم وقفة احتجاجية لإنهاء حالة الإجبار التى تمارسها وزارة قطاع الأعمال ضد العمال الذين يكافحون لتحقيق أرباح تعود على اسم وسمعة الشركة. فى ذات السياق، أكد جمال عبد الكريم رئيس اللجنة النقابية لعمال مصنع أسيوط إن اللجنه عقدت اجتماعا وتم التواصل مع عضو مجلس إدارة الشركة، والذى طلب مقابلة وزير قطاع الأعمال لحل أزمة الأرباح السنوية الخاصة بالعاملين وتم إبلاغ عمال وموظفى أسيوط بذلك. وأضاف «عبد الكريم» أن العاملين قرروا تعليق الوقفة الاحتجاجية، مع التأكيد على التصعيد حال عدم وصول مجلس الإدارة إلى حل مرضٍ لهم، وصرف الأرباح أسوة بالعام الماضى.


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