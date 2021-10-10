جريمة «ذبح الحدائق» تبحث عن متهم

الزراعة تنفى بيع جزء من حديقة الأسماك و«قطاع الأعمال»: سنطور «الميريلاند» والأيام ستثبت لكم





لا يتوقف الجدل فى السوشيال ميدياً يومياً حول مختلف المشروعات القومية، وطوال الأيام القليلة الماضية لم يكن لها حديث إلا عن تطوير حديقة الميريلاند بمصر الجديدة، وحديقة الأسماك بالزمالك.





ورغم نفى كافة الجهات المعنية بالدولة إزالتهما، وأن ما يحدث ليس مجرد عمليات قطع للأشجار بهما، وفى أكثر من وسيلة إعلامية، إلا أن الحديث لم يتوقف، وتنتشر على السوشيال ميديا صور تؤكد الشائعات، فيما يترقب الجميع حقيقة ما يحدث على أرض الواقع.





الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أكد فى تصريحات خاصة لـ «الفجر»، أن ما قيل عن إزالة حديقة الأسماك ليس لا أساس له من الصحة، والأمر غير مطروح نهائياً، موضحاً أن ما يتم هو إعادة تطوير للحديقة، وإدخال نوعيات أسماك نادرة، ورفع كفاءة أماكن الجلوس والخدمات، فى إطار خطة تطوير تشمل حديقة الحيوان بالجيزة، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الاستفادة من الأصول، وأماكن التنزه والحدائق العامة.





وتابع القرش: التطوير لن يغير ملامح حديقة الأسماك بالزمالك كما يتصور البعض، وكما يشاع، وإنما سيعمل على توفير خدمات لائقة لجميع الزاور، وحتى يتمكنوا من قضاء اليوم بأكمله داخلها دون حاجة لشراء ما قد يلزمهم من الخارج، وأضاف أن حديقة الأسماك أو «جنينة الجبلاية» كما تشتهر، أنشأها الخديوى إسماعيل فى عام ١٨٦٧، وتعد واحدة من أفضل الحدائق التى قام بإنشائها.





وتم إغلاق حديقة الأسماك عام ١٩٦٥ لفترة طويلة، للصيانة، وفى وقت لاحق تم نقل تبعيتها كجزء من حديقة الحيوان بالجيزة، إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، كجهة مستقلة، ثم أعيد افتتاحها عام ١٩٨٣.





ويعد تصميمها الرائع والمبتكر من أهم مميزاتها، بالإضافة للمواد المستخدمة فى بنائها، وطريقة عمل مصابيح الإضاءة سواء التى تستخدم داخل الأحواض لكشف حركة الأسماك المختلفة، أو المصابيح المثبتة فى حوائط الجبلاية بغرض الإنارة للزوار، وكلها تعمل بتناسق ضوئى يكشف ألوان الأسماك، وسحر وغموض التصميم، وهو تناسق يضيف لطبيعة المكان الهدوء الذى يحتاجه الزائر، خاصة عند متابعة حركة الأسماك داخل الأحواض.





وبحسب المعلومات التى حصلت عليها «الفجر»، فإن مخطط تطوير الحديقة محل دراسة مستمرة، وقابل للتعديل فى أى وقت حسب ما ستسفر عنه نتائج الدراسة، وسيتم الإعلان عنه عقب الانتهاء منه لإنهاء حالة اللغط المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى.





فى السياق ذاته انتشرت على السوشيال ميديا صور أثارت حالة من اللغط حول تطوير حديقة الميريلاند بمصر الجديدة، وتشير المعلومات إلى أن إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام هى المسئولة عن الأعمال الجارية بحديقة الميريلاند، ولا تشمل عملياتها قطع الأشجار، بل يجرى العمل على زيادة المنطقة الخضراء بالحديقة.





وطبقا لمعلومات «الفجر» التى حصلت عليها من مصادر على صلة بما يجرى من أعمال بحديقة الميريلاند، فإن مخطط التطوير يستهدف الحفاظ على الشكل العام المعروف للحديقة، ولن يكون هناك أى تغيير به، وهناك جزء صغير سيتم عمل مشروع عليه، ولا يؤثر هذا الجزء بأى صورة من الصور على الشكل العام للحديقة أو مساحتها.





وتعتبر حديقة الميريلاند أكبر حدائق حى مصر الجديدة بـالقاهرة، وتقع على مساحة ٥٠ فداناً، ويعود تاريخ إنشائها إلى سنة ١٩٤٩ خلال عهد الملك فاروق، تحت اسم نادى سباق الخيل، ووقتها كانت ضمن أراضى البارون إمبان، صاحب أراضى مصر الجديدة، وعند قيام ثورة ٢٣ يوليو وبعد صدور قرار التأميم تم نقل نادى سباق الخيل إلى منطقة نادى الشمس، وسمى بعد ذلك بنادى الفروسية، وفى عام ١٩٥٨ تمت إعادة تخطيط المكان ليشمل حديقة بدلاً من النادى، وأطلق عليها اسم الميريلاند، وفى عام ١٩٩٧ آلت الحديقة لشركة سندباد السياحية التابعة للقطاع العام.





حديقة الميريلاند تشتهر بأشجارها العالية والظلال الوفيرة، كما ضمت بحيرة كانت تبحر بها مراكب صغيرة، وفى ١٩٦٣ أضيف للحديقة كازينو وأراض للتزلج على الجليد، كما أنشئ بها مشتل خاص يستخدم فى زيادة نباتات الحديقة وتشجيرها، وبيع النباتات للجمهور، بعدها تم إنشاء ثلاث كافيتريات لخدمة الجمهور، ثم حوّلت شركة سندباد الحديقة إلى مكان سياحى ترفيهى عالمى، حيث تم إنشاء بعض المطاعم العالمية، بالإضافة لعروض الدولفين، وكلاب البحر.



