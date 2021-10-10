Advertisements

رسميا.. حارس الزمالك في صفوف الحمام بالقسم الثاني

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
أحمد تيتو
نجح نادي الحمام في التعاقد مع محمد كامل حارس مرمي الزمالك مواليد 2000 لتدعيم حراسة الفريق المطروحي بالموسم الحالي من دوري القسم الثاني .

جاء التوقيع في حضور إبراهيم رسلان مدير التعاقدات، وعاطف عيد مدرب حراس المرمي.
يذكر أن الفريق المطروحي قد تعاقد مع مؤمن فكري لاعب المنصورة، وعمر نبيل" حته" لاعب عثماثون طنطا ، وإبراهيم فرنسا لاعب بيلا، ومحمد معوض لاعب سيدي سالم، ومحمد جدو لاعب المنيا، وأحمد سالم لاعب مالية كفر الزيات، وعبد الرحيم عموري لاعب مركز شباب كوم حماده، وأحمد خيرة لاعب سمنود، ومهران مجاهد لاعب الشرقية، وسيد عماد حارس الشرقية، وعبد الله شيكا لاعب أبوقير للأسمدة، وهشام أحمد لاعب دكرنس، ومحمد الجزار لاعب دكرنس، وبرنس لاعب الهلال المطروحي، وأحمد عطاالله لاعب نبروه.

ويحتل الحمام المطروحي المركز الثامن برصيد نقطتين بعد التعادل في الجولتين مع صيد المحلة، والأوليمبي بنفس النتيجة 1/1.

أخبار تهمك

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ يوم

عاجل.. التعليم العالي تصدر قرارا بشأن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين

منذ 38 دقيقة

تصريحات ميسي تسعد جمهور ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ حوالي 3 ساعات

"لا تتلقوا مكالمات من هذه الدولة".. عمرو أديب يحذر المصريين (فيديو)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يوم

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ حوالي 22 ساعة

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

الزمالك يصارع الأهلي لخطف مدافع بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ ساعة و 20 دقيقة

بطلب من رونالدو.. نجم يوفنتوس على رادار مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:02 ص

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

11:03 ص

عاجل.. التعليم العالي تصدر قرارا بشأن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين

11:44 ص

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

05:02 م

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

08:59 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements