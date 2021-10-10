رسميا.. حارس الزمالك في صفوف الحمام بالقسم الثاني

نجح نادي الحمام في التعاقد مع محمد كامل حارس مرمي الزمالك مواليد 2000 لتدعيم حراسة الفريق المطروحي بالموسم الحالي من دوري القسم الثاني .



جاء التوقيع في حضور إبراهيم رسلان مدير التعاقدات، وعاطف عيد مدرب حراس المرمي.

يذكر أن الفريق المطروحي قد تعاقد مع مؤمن فكري لاعب المنصورة، وعمر نبيل" حته" لاعب عثماثون طنطا ، وإبراهيم فرنسا لاعب بيلا، ومحمد معوض لاعب سيدي سالم، ومحمد جدو لاعب المنيا، وأحمد سالم لاعب مالية كفر الزيات، وعبد الرحيم عموري لاعب مركز شباب كوم حماده، وأحمد خيرة لاعب سمنود، ومهران مجاهد لاعب الشرقية، وسيد عماد حارس الشرقية، وعبد الله شيكا لاعب أبوقير للأسمدة، وهشام أحمد لاعب دكرنس، ومحمد الجزار لاعب دكرنس، وبرنس لاعب الهلال المطروحي، وأحمد عطاالله لاعب نبروه.



ويحتل الحمام المطروحي المركز الثامن برصيد نقطتين بعد التعادل في الجولتين مع صيد المحلة، والأوليمبي بنفس النتيجة 1/1.