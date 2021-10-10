هو دا العوض" الجمهور يشيد بأداء مصطفى عبد السلام في "إلا أنا"

لفت الفنان مصطفى عبد السلام الأنظار حول دوره في مسلسل إلا أنا حكاية بدون ضمان التي تعرض حالياً على الشاشات والمنصات الإلكترونية.









حيث تصدر الفنان مصطفى عبد السلام تريند موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بعد عرض الحلقة 6 من مسلسل إلا أنا ونال إشادة كبيرة من الجمهور.









ونشر الفنان مصطفى عبد السلام، ردود الأفعال على شخصيته في المسلسل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".









وكانت ابرز التعليقات قائلاً:"ده باين عليه هيبقى العوض ولا ايه.





وعلق آخر: العوض بتاع مريومه والمرة دي بجد على فكره وبرضو عوض غير متوقع بالمره.









مسلسل "إلا أنا" حكاية "بدون ضمان" بطولة هنادي مهنى، هاجر أحمد، دنيا سامي، أحمد بدير، إسلام جمال، سلوى عثمان وآخرون إخراج ياسمين أحمد كامل.