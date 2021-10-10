ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف"

اعتراف الجناة

وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الحقيبة من إحدى السيدات حال سيرها بالمنطقة محل الضبط بأسلوب"الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، كما أقر أحدهما بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة.



بتطوير مناقشتهتما إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية، كما أقرا بإرتكابهما عدد (12) واقعة سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام الأول بالقاهرة)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية والتخلص من الحقائب بإلقائها بالطريق العام.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (سلاح أبيض – حقيبة يد مجهولة المصدر بداخلها "مبلغ مالي – هاتف محمول – بعض المتعلقات الشخصية" ).