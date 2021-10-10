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التعليم توجه بتطبيق الإجراءات الوقائية وعدم التزاحم بين الطلاب مع بدء الدراسة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:47 ص
التعليم العالي
التعليم العالي
مارينا بشارة
وجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بضرورة الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدارس وعدم التزاحم واستخدام الأدوات الشخصية من قبل الطلاب.

تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنًا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى أي شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.

وانطلق صباح أمس السبت العام الدراسى الجديد فى قرابة 12 محافظة، فيما انتظمت الدراسة بكامل طاقتها صباح اليوم الأحد.

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