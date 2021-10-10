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تصل لـ3750 جنيها.. تعرف على اسعار علب حلاوة المولد في جميع محال

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:34 ص
حلاوة المولد
حلاوة المولد


ينتظر جموع المسلمين في جميع بقاع الأرض الاحتفال 

 بالمولد النبوي الشريف، الذي يحتفل به المصريون على طريقتهم الخاصة بشراء حلوى المولد، كأحد أهم المظاهر التي تظهر خلال المناسبة، وواحدة من العادات الاستهلاكية القديمة المتوارثة.


وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، أسعار علب حلاوة المولد في المحال الشهيرة على النحو التالي:


أسعار علب حلاوة المولد 2021

واختلفت أسعار علب حلاوة المولد وفقًا لحجمها ومحتوياتها على النحو التالي:


أسعار علب حلاوة المولد في تسيباس


- علبة 8 أصناف: 40 جنيهًا.


- علبة 14 صنفًا: 90 جنيهًا.


- علبة 18 صنفًا: 160 جنيهًا.


- علبة لوكس صغير: 225 جنيه.


- علبة لوكس وسط: 295 جنيهًا.


- علبة لوكس كبير: 375 جنيهًا.


- علبة فاخر صغير: 550 جنيهًا.


- علبة فاخر وسط: 825 جنيهًا.


- علبة فاخر كبير: 1200 جنيهًا.


أسعار علب حلاوة المولد في العبد


- علبة مولد 1 بسعر 85 جنيهًا.


- علبة مولد 2 بسعر 385 جنيهًا.


- علبة مولد 3 بسعر 270 جنيهًا.


- علبة مولد 4 بسعر 200 جنيه.


- علبة مولد 5 بسعر 135 جنيهًا.


- علبة مولد 6 بسعر 85 جنيهًا.


- علبة مولد 7 بسعر 55 جنيهًا.


- علبة مولد بايتس بسعر 170 جنيهًا.


- علبة هدايا أزرق بسعر 600 جنيه.


- علبة هدايا نبيتي بسعر 825 جنيهًا.


- علبة هدايا فضي بسعر 975 جنيهًا.


- علبة هدايا أخضر بسعر 1050 جنيهًا.


- علبة صفيح عروسة صغيرة بسعر 550 جنيهًا.


- علبة صفيح عروسة كبيرة بسعر 825 جنيهًا.


أسعار علب حلاوة المولد في لابوار


- علبة ميني: 240 جنيهًا.


- علبة وسط كرتون: 420 جنيهًا.


- علبة وسط صفيح: 470 جنيهًا.


- علبة كبيرة: 550 جنيهًا.


- علبة جامبو: 800 جنيه.


- امبلاج باسكت وسط وزن 2.5 كيلو: 1250 جنيهًا.


- امبلاج باسكت كبير وزن 3.5 كيلو: 1750 جنيهًا.


- امبلاج نحاس وسط وزن 2.5 كيلو: 2750 جنيهًا.


- امبلاج نحاس كبير وزن 3.5 كيلو: 3750 جنيهًا.


أسعار علب حلاوة المولد في إيتوال


- علبة لوكس 10 قطع: 45 جنيهًا.


- علبة لوكس 18 قطعة: 90 جنيهًا.


- علبة لوكس 27 قطعة: 155 جنيهًا.


- علبة لوكس 36 قطعة: 230 جنيهًا.


- علبة لوكس 48 قطعة: 290 جنيهًا.


- علبة إيليت 38 قطعة: 330 جنيهًا.


- علبة إيليت 52 قطعة: 520 جنيهًا.


- علبة إيليت 69 قطعة: 640 جنيهًا.


- علبة إيليت 92 قطعة: 890 جنيهًا.


- تورتة المولد: 490 جنيهًا.


- علبة المعز: 700 جنيه.


- صينية المولد: 800 جنيه.


- علبة كنوز إيتوال: 110 جنيهات.


- علبة هدايا VIP: نحو 1100 جنيه.  


- صينية المولد VIP: نحو 1250 جنيهًا.


- صندوق المحروسة: 3600 جنيه.


أسعار علب حلاوة المولد في لابوم


- علبة مولد رقم 1: 50 جنيهًا.


- علبة مولد رقم 2: 80 جنيهًا.


- علبة مولد رقم3: 120 جنيهًا.


- علبة مولد رقم 4: 160 جنيهًا.


- علبة لوكس رقم 1: 230 جنيهًا.


- علبة لوكس رقم 2: 340 جنيهًا.


- علبة لوكس رقم 3: 450 جنيهًا.


- علبة vip صغير: 550 جنيهًا.


- علبة vip كبير: 850 جنيهًا.


أسعار علب حلاوة المولد في مونجيني


- علبة بهججة 50 قطعة: 105 جنيهات.


- علبة مزاجنجي 55 قطعة: 150 جنيهًا.


- علبة فرفشة 63 قطعة: 230 جنيهًا.


- علبة صهللة 72 قطعة: 300 جنيه.


- علبة صاحب السعادة 96 قطعة: 600 جنيه.


- علبة الاحتفال 103 قطعة: 950 جنيهًا.


أسعار علب حلاوة المولد في الدمياطي


- علبة رقم 1: 50 جنيهًا.


- علبة رقم 2: 80 جنيهًا.


- علبة رقم 3: 130 جنيهًا.


- علبة رقم 4: 230 جنيهًا.


- علبة رقم 5: 350 جنيهًا.


- علبة هدايا فاخرة: 500 جنيه.


- علبة أرابيسك صغيرة: 500 جنيه.


- علبة أرابيسك كبيرة: 800 جنيه.

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