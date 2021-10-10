إحدى المشاركات في تراثنا تكشف تفاصيل حوارها مع السيسي (فيديو)

أعربت جميلة مؤمن، صاحبة مشروع منتجات الخوص بمعرض تراثنا، عن سعادتها بالمشاركة في المعرض، قائلة: "وش خير علينا"، مضيفة أن لديها 8 فتيات.





وأشارت "مؤمن"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أنها من سوهاج، ومهنة الخوص مشهورة في محافظاتهم ولكنها اندثرت حاليا، مضيفة: "بعمل من الخوص كل حاجة، والمعرض ساعدني في أني أسوق منتجاتي".



