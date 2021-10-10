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إحدى المشاركات في تراثنا تكشف تفاصيل حوارها مع السيسي (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أعربت جميلة مؤمن، صاحبة مشروع منتجات الخوص بمعرض تراثنا، عن سعادتها بالمشاركة في المعرض، قائلة: "وش خير علينا"، مضيفة أن لديها 8 فتيات.

وأشارت "مؤمن"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أنها من سوهاج، ومهنة الخوص مشهورة في محافظاتهم ولكنها اندثرت حاليا، مضيفة: "بعمل من الخوص كل حاجة، والمعرض ساعدني في أني أسوق منتجاتي".

وقالت جميلة مؤمن، صاحبة مشروع منتجات الخوص بمعرض تراثنا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سعد كثيرا بمشروعها، مضيفة: "الريس فرح بمشروعي وأني هفيد معايا ناس، وقالي اللي وصلتي له قليل عليكي"، متمنية أن يعود النشاط لحرفة الخوص.

الكلمات المفتاحية

معرض تراثنا محافظات بوابة الفجر الفجر السيسي

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