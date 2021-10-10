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قرار مهم من الرئيس السيسي بشأن الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:51 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
مارينا بشارة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 184 لسنة 2021 بالموافقة على منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية"، بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، والموقع بتاريخ 3 مارس 2021.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

الكلمات المفتاحية

المناطق الريفية السيسي الرئيس السيسي الرئيس

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