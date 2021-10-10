وفري في التكلفة وحضري حلاوة المولد في المنزل بطريقة بسيطة

على سيدات البيوت الاستمتاع بأجواء المولد النبوي الشريف، والاستعداد له عن طريق صناعة حلاوة المولد النبوي في المنزل بتكاليف بسيطة ومقادير بسيطة، حيث يمكنك إعداد حلوى الملبن بالمكسرات اللذيذة التي يحبها أفراد الأسرة بدلا من شرائها من محال الحلويات باسعار باهظة:





المكونات:

- 5 أكواب سكر.

- 4 أكواب ماء.

- كوب نشا.

- 1/4 ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

- ملعقتان كبيرتان عسل جلوكوز.

- ملعقتان كبيرتان ماء ورد.

- رشة فانيليا





طريقة التحضير:

- ضعى 3 أكواب ماء على النار حتى تغلى، ثم نستخدم الكوب الرابع من الماء لتذويب كوب النشا.

- نضيف السكر إلى الماء المغلى على النار، ونتركهم حتى يذوب السكر فى الماء.

- نضيف ملعقتين الجلوكوز، ثم نضيف الماء المذوب فيه النشا، ثم ملح الليمون وباقى المكونات.

- نتركهم لمدة 40-45 دقيقة على النار مع التقليب المستمر حتى يتغير قوامها ويصبح سميكًا "لاختبار القوام"