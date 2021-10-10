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ضبط شخصين لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات بالقاهرة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:55 ص
تنقيب عن الآثار
تنقيب عن الآثار
هبة عبد الحفيظ
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين، مقيمان بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.
ضبط الجناة
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "محل سكن أحدهما"، وعثر بداخلها على (حفرة قطرها 1٫5 بعمق 3 متر- أدوات تنقيب)، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

نيابة مباحث حفرة تنقيب عن الآثار تحريات

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