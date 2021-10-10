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تزامنا مع زيارة "سلفاكير".. 8 معلومات عن علاقات مصر وجنوب السودان

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:55 ص
سيلفا كير
سيلفا كير
محمد العطار

يزور رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، اليوم الأحد، مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين، في إطار العلاقات القوية التي تربط كلا البلدين الشقيقين.
استمرار الزيارة لمدة يومين
ومن المقرر استمرار الزيارة لمدة يومين، وإقامة مؤتمر صحفي عصر اليوم، كما سيتم التباحث حول العلاقات الثنائية والملفات المشتركة بين البلدين.
أبرز المعلومات عن العلاقات

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن العلاقات التي تجمع بين مصر وجنوب السودان بالتزامن مع زيارة سلفاكير:

- تولي مصر اهتمامًا خاصًا بمجال التعليم في جنوب السودان، فوضعا حجر الأساس لجامعة الإسكندرية فى الجنوب، ومنحت أبناء الجنوب منحًا دراسية سنوية بالجامعات المصرية.

- حرصت مصر على دعم جنوب السودان من خلال تفعيل عدة مشروعات تنموية، من بينها مشروع إنشاء المزرعة النموذجية بولاية غرب بحر الغزال، وإنشاء عدد من سدود حصاد مياه الأمطار، والبحث في البدء بتنفيذ عملية تطهيرات المجارى المائية بحوض بحر الغزال ونهر السوباط من الحشائش العائمة ولدرء مخاطر تراكم الطمي والتي تشمل تأهيل المجرى الملاحي لمجرى بحر الجبل بحنوب السودان.

- تهتم مصر بتنمية جنوب السودان، عبر تمويل وتخطيط مشروعات ومنح واتفاقيات، من أجل التنمية الشاملة، لاسيما في مجالي التعليم والصحة، منها تنفيذ مشروع لإنشاء مجمعات لمياه الشرب، عبر حفر 30 بئرًا جوفية، لتوفير مياه الشرب الصالحة لأهالي جنوب السودان، فضلا عن إنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه بالجنوب، ومشروع لقياس مناسيب وتصرفات المياه، وإنشاء سد متعدد الأغراض يعمل على توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لأهالي المنطقة.

- في 20 أبريل 2013، وقع البلدان عقود تنفيذ 3 مشروعات بجنوب السودان بمنحة مصرية قيمتها 7.2 مليون دولار، لإنشاء مرسى نهري في مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة لربط الولاية بولاية غرب بحر الغزال ملاحيا، وتأهيل 3 محطات لقياس المناسيب والتصرفات بحوض بحر الغزال، وإنشاء محطة طلمبات على نهر الجور بمدينة واو عاصمة ولاية بحر الغزال لتوفير مياه الشرب.

- في 2017 قدمت مصر قافلة طبية ودوائية وغذائية تبلغ نحو 20 طنا، هدية من شعب مصر إلى شعب جنوب السودان، لتخفيف المعاناة عن أفراد الشعب، وأعادت إرسال شحنة أخرى في أكتوبر 2018.

- فى سبتمبر 2020، وجه السيسي بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضرري السيول بجمهوريتي السودان وجنوب السودان، وحملت طائرات النقل العسكرية شحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

- خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، في مايو 2020، وجه رئيس الجمهورية أيضًا بإعداد وتجهيز طائرة نقل عسكرية وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات الطبية والدوائية والمطهرات والبدل الواقية للأطقم الطبية، فضلًا عن كميات كبيرة من ألبان الأطفال لمساعدتها في التغلب على فيروس كورونا.

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سيلفا كير جنوب السودان السيسي الرئيس السيسي

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