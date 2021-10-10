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طريقة عمل حلاوة المولد "الفولية والسمسمية"
الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:52 ص
لعشاق حلاوة المولد بجميع أنواعها وخاصة الفولية والسمسمية منها، نقدم لكم في الشطور اتلالية طريقة عمل حلاوة المولد النبوي الشريف من الفولية والبندقية واللوزية والسمسمية بمقادير بسيطة وسهلة للغاية:
مكونات حلاوة المولد (البندقية والسمسمية والفولية):
- كوبان من المكسرات "حسب رغبتك".
- 1/2 كوب سكر.
- 1/2 كوب عسل.
- رشة ملح صغيرة.
- رشة صغيرة فانيليا.
طريقة تحضير حلاوة المولد مثل محلات الحلويات:
- نحضر صينية مدهونة زيت أو مغلفة بورق الزبدة المدهونة أيضًا بالزيت.
- على نار منخفضة نضع العسل والسكر والملح ونترك الخليط حتى يذوب السكر ويبدأ المزيج بالغليان.
- نضيف المكسرات مع التقليب ليتغطى السمسم كليًا.
- تصب بالصينية وتمهد ويضغط عليها بورق زبدة مدهون زيت ليستوى سطحها.
- تترك لتبرد قليلا ثم تقطع بسكين