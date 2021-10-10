طريقة عمل حلاوة المولد "الفولية والسمسمية"





مكونات حلاوة المولد (البندقية والسمسمية والفولية): - كوبان من المكسرات "حسب رغبتك". - 1/2 كوب سكر. - 1/2 كوب عسل. - رشة ملح صغيرة. - رشة صغيرة فانيليا.

طريقة تحضير حلاوة المولد مثل محلات الحلويات: - نحضر صينية مدهونة زيت أو مغلفة بورق الزبدة المدهونة أيضًا بالزيت. - على نار منخفضة نضع العسل والسكر والملح ونترك الخليط حتى يذوب السكر ويبدأ المزيج بالغليان. - نضيف المكسرات مع التقليب ليتغطى السمسم كليًا. - تصب بالصينية وتمهد ويضغط عليها بورق زبدة مدهون زيت ليستوى سطحها. - تترك لتبرد قليلا ثم تقطع بسكين

لعشاق حلاوة المولد بجميع أنواعها وخاصة الفولية والسمسمية منها، نقدم لكم في الشطور اتلالية طريقة عمل حلاوة المولد النبوي الشريف من الفولية والبندقية واللوزية والسمسمية بمقادير بسيطة وسهلة للغاية: