يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة نارية تجمع بين عملاقة أوروبا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

ويواجه فريق ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء الموافق 19‪-‬10 من الشهر الجاري، فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

موعد المباراة..





ستنطلق صفارة المباراة فى تمام الساعة:

التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية.

الحادية عشر بتوقيت الإمارات.





يذكر أن الفريقين تقابلوا من قبل الموسم الماضي بالدور السادس عشر بدوري الأبطال، وفشل الريدز في الفوز خلال مباراتي الذهاب والعودة، حيث أنتهت مباراة الذهاب بنتيجة هدف مقابل لا شئ، بينما أنتهت مباراة العودة بنتيجة 3‪-‬2.





التشكيل المتوقع لفريق ليفربول..

من المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب مدرب الريدز بطريقة 4‪-‬3‪-‬3 ، ويكون التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمي: أليسون

في خط الدفاع: أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد

في خط الوسط: تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون

في خط الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح