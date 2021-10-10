أبرزها تقوية المناعة.. تعرف على فوائد التبرع بالبلازما

أكدت وزارة الصحة أنه قبل التبرع بالبلازما يجب عمل فحص طبي للمتبرع للتأكد من كونه مناسبا للتبرع بالبلازما من عدمه.





فوائد التبرع بالبلازما

وعن فوائد التبرع بالبلازما، اوضحت وزارة الصحة، أنها ت ساعد في تنشيط نخاع العظام، وتقوية المناعة ضد الأمراض.

التبرع بالبلازما آمنة تماما

وقالت الوزارة، إن عمليات التبرع بالبلازما آمنة تماما، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء التبرع بالبلازما للوقاية من فيروس كورونا.





وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يتم مراعاة التباعد البيني بين المتبرعين بالإضافة إلى التوجيه لغسيل اليد وارتداء الكمامة منعا لعدوى كورونا.





جميع فصائل الدم يمكنها التبرع بالبلازما

وأوضحت الوزارة أن جميع فصائل الدم يمكن لأصحابها التبرع بالبلازما والمشاركة في علاج أصحاب الأمراض الخطرة مثل الهيموفيليا والتهابات وسرطانات الكبد.

والتبرع بالبلازما لجميع المواطنين طالما لا يعانون من أي مشاكل صحية في القلب أو الكبد أو الكلى أو الغدة الدرقية، وفقا لما أكدته وزارة الصحة.