كشف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" عن مواعيد وحكام مباريات إياب الأندية المصرية المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية.





مواعيد وحكام مباريات إياب الأندية المصرية بدوري الأبطال والكونفدرالية

البداية مع الأهلى والحرس الوطنى بطل النيجر يوم 23 من أكتوبر الجاري على استاد السلام فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا.





وتنطلق صافرة بداية المباراة فى تمام السادسة مساء بتوقيت مصر، وبقيادة أحمد امتياز هيرالال الحكم الدولى من مريشيوس. وتقام مباراة الذهاب فى النيجر يوم 16 أكتوبر الجارى.





وعلى الجانب الآخر، مباراة الإياب بين الزمالك وتوسكر الكينى تقرر إقامتها يوم 22 من أكتوبر الجاري، على استاد برج العرب.





وتنطلق صافرة بداية المباراة فى تمام السابعة مساء بتوقيت مصر، وبقيادة بيدا داهانى، الحكم الدولى الموريتانى. وتقام مباراة الذهاب فى نيروبى يوم 16 أكتوبر الجارى.





وأمًا عن الكونفدرالية، يلعب المصرى في مباراة الذهاب مع ريفينيو أوثوريتيز فى كمبالا يوم 16 أكتوبر الجارى، بينما تقام مباراة الإياب يوم 23 أكتوبر على استاد الإسكندرية.





وتنطلق المباراة فى تمام السابعة مساء بتوقيت مصر، وبقيادة تيسكاس موجويس تيكلو الحكم الدولى الإريترى.





بينما يلعب بيراميدز مع عزام يوم 23 أكتوبر على استاد السلام فى إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.





وتنطلق صافرة بداية المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، وبقيادة جورج جاتوجاتو الحكم البوروندى الدولى. على أن تقام مباراة الذهاب فى تنزانيا يوم 16 أكتوبر الجارى.