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كوماندوز الزمالك يؤدون العمرة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
عادل فايز
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مناسك العمرة خلال تواجدهم بالسعودية بعد المشاركة ببطولة العالم للأندية والتي أقيمت مؤخرا بالمملكة العربية السعودية

وحصد الزمالك المركز الخامس بالبطولة وقدم الفريق مستويات طيبة خلال مباريات المونديال.

وضمت قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كل من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحمادة عبد الباري مديرا إداريا وماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو إخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

الكلمات المفتاحية

المملكة العربية السعوديه

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