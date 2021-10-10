Advertisements

خطوات سهلة لإلغاء إرسال بريد إلكتروني في Gmail

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
نقدم لكم في السطور التالية خطوات سهلة وتفاصيل مهمة لإلغاء إرسال بريد إلكتروني في Gmail سواء عبر جهاز الكمبيوتر أو هاتفك المحمول.

وقبل معرفة الخطوات يجب الانتباه إلى أن الوقت الفعلي لإلغاء إرسال بريد إلكتروني في Gmail على الكمبيوتر حوالي 30 ثانية، اما في الهاتف المحمول خمس ثوانٍ فقط، عن التفاصيل والخطوات اتبعوا التالي:

خطوات إلغاء إرسال بريد إلكتروني في Gmail على الكمبيوتر

- الخطوة الاولى هو البحث في النافذة المنبثقة "الرسالة المرسلة" عند إرسال الرسالة، ومكانها في الجانب الأيسر السفلي من شاشتك، ومن هنا سيكون لديك خيار التراجع عن الرسالة أو عرضها.
 
أما الخطوة الثانية فتتمثل في الضغط فوق تراجع، وسيتم إلغاء إرسال الرسالة، وستظهر نافذة لإعادة تكوين الرسالة في الجانب الأيمن السفلي من الشاشة.
  
خطوات إلغاء إرسال بريد إلكتروني في Gmail على iPhone أو iPad أو Android 

- يظهر إشعار مرسل أسفل الشاشة بجانب خيار "تراجع"، بعد الإرسال مباشرة.
 
- قم بالضغط على تراجع، سيتم إلغاء إرسال الرسالة، وسيتم نقلك إلى شاشة لإعادة تكوين رسالة جديدة.

أخبار تهمك

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ أقل من ساعتين

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ يومين

"لا تتلقوا مكالمات من هذه الدولة".. عمرو أديب يحذر المصريين (فيديو)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ يوم

عاجل.. التعليم العالي تصدر قرارا بشأن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يصارع الأهلي لخطف مدافع بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بطلب من رونالدو.. نجم يوفنتوس على رادار مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات ميسي تسعد جمهور ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:02 ص

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

11:03 ص

عاجل.. التعليم العالي تصدر قرارا بشأن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين

11:44 ص

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

05:02 م

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

08:59 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements