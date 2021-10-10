خطوات سهلة لإلغاء إرسال بريد إلكتروني في Gmail

نقدم لكم في السطور التالية خطوات سهلة وتفاصيل مهمة لإلغاء إرسال بريد إلكتروني في Gmail سواء عبر جهاز الكمبيوتر أو هاتفك المحمول.





وقبل معرفة الخطوات يجب الانتباه إلى أن الوقت الفعلي لإلغاء إرسال بريد إلكتروني في Gmail على الكمبيوتر حوالي 30 ثانية، اما في الهاتف المحمول خمس ثوانٍ فقط، عن التفاصيل والخطوات اتبعوا التالي:





خطوات إلغاء إرسال بريد إلكتروني في Gmail على الكمبيوتر





- الخطوة الاولى هو البحث في النافذة المنبثقة "الرسالة المرسلة" عند إرسال الرسالة، ومكانها في الجانب الأيسر السفلي من شاشتك، ومن هنا سيكون لديك خيار التراجع عن الرسالة أو عرضها.

أما الخطوة الثانية فتتمثل في الضغط فوق تراجع، وسيتم إلغاء إرسال الرسالة، وستظهر نافذة لإعادة تكوين الرسالة في الجانب الأيمن السفلي من الشاشة.

خطوات إلغاء إرسال بريد إلكتروني في Gmail على iPhone أو iPad أو Android





- يظهر إشعار مرسل أسفل الشاشة بجانب خيار "تراجع"، بعد الإرسال مباشرة.

- قم بالضغط على تراجع، سيتم إلغاء إرسال الرسالة، وسيتم نقلك إلى شاشة لإعادة تكوين رسالة جديدة.