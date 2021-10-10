أرباح قنوات الحكومة من اليوتيوب والـ«فيسبوك».. الداخلية والثقافة الأعلى بـ ٦ ملايين جنيه.. والأزهر والإفتاء ٧٤٠ ألفاً سنوياً









هل ستطبق الحكومة قانون الضرائب الجديد على قنواتها بالسوشيال ميديا وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كما ستفعل مع فئة «المتربحين» من السوشيال ميديا أو «اليوتيوبير»، بحسب ما ينص قانون الضرائب الجديد؟





ومن المعروف أن لدى وزارات ومؤسسات الدولة صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بالإضافة إلى قنوات على اليوتيوب بعضها يحقق نسب مشاهدة عالية. وترصد «الفجر» من خلال موقع الإحصائيات العالمى «سوشيال بليد» أبرز قنوات الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة التى تحقق أرباحاً سنوية من خلال النشر على السوشيال ميدياً، أو إتاحة صفحاتها الرسمية للإعلانات.





قنوات الوزارات





تحقق قناة وزارة الثقافة المعروفة على يوتيوب بـ «ثقافتنا هويتنا»، مبلغ يصل إلى ٢٩٧.٩ ألف دولار، ما يعادل ٤ ملايين و٧٦٨ ألف جنيه سنويًا، وذلك نظير عدد مشاهدات بلغت ١٦٠,٧٧٧,٩٩٨ مشاهدة، بينما تحقق قناة الوزارة الرسمية مبلغ ٧.٩ ألف دولار، ما يعادل ١٢٠ ألف جنيه سنوياً بنسبة مشاهدات وصلت إلى ٣,٢٨٤,٥٠٧ مشاهدة.





وتعد قناة وزارة الداخلية من أكثر القنوات مشاهدة، وقد حققت ١٢٣.٨٤٢.٦١٤ مشاهدة، فيما وصلت أرباحها إلى ٧٦.٢ ألف دولار، ما يعادل مليون و٢٠٠ ألف جنيه.





وتركزت أرباح وزارتى السياحة والصحة، على فيسبوك بعد إتاحة الإعلانات على صفحتيهما الرسمية، إلى جانب اليوتيوب، فقد حققت قناة وزارة الصحة على اليوتيوب ٦.٧ ألف دولار، أى ما يعادل ١٠٧ آلاف جنيه سنوياً بنسبة مشاهدة وصلت إلى ٨,٢٦٦,٥٧٦ مشاهدة، بالإضافة إلى أرباح قناة صحتى التابعة للوزارة والتى تربح ١٧.٨ ألف دولار، بجانب صفحتها على فيسبوك التى لديها ٨ ملايين و٧٠٠ ألف متابع، ومن المتوقع أن تحقق من خلال إتاحة الإعلانات ما لا يقل عن ٢٠٠ ألف جنيه تقريبًا، فى حين تحقق قناة وزارة السياحة والآثار أرباحاً تقدر بنحو ٥٣٩ دولاراً سنوياً، بنسبة مشاهدات وصلت إلى ١,٠٩٢,٥٧٢ مشاهدة، ولدى الوزارة صفحة على فيس بوك بها ٥٧٢ ألف متابع، وتتيح أيضاً خاصية استقبال الإعلانات.





وتتوزع أرباح وزارة التربية والتعليم الفنى على مجموعة قنوات، منها قناة الوزارة، وقناة بنك المعرفة، وقناة MoE Egypt Edu Stream، ومجموعة قنوات تعليمية يصل مجموع أرباحها من خلال اليوتيوب إلى ما يقرب من ٣٠٠ ألف جنيه، بجانب حساب وزير التربية والتعليم على فيسبوك، والذى يحمل اسمه «طارق شوقى»، وصفحات بنك المعرفة التى يتابعها أكثر من ٢ مليون شخص.





الإذاعة الرسمية والتليفزيون





٣ ملايين جنيه و١٧٠ ألف جنيه، أرباح قنوات التليفزيون والإذاعة المصرية بواقع ١٠٦.٥ ألف دولار، ما يعادل مليون و٧٠٠ ألف جنيه حققتها القناة الأولى، و٢١ ألف دولار (٣٣٦ ألف جنيه) حققتها قناة أخبار مصر لعدد مشاهدات ٥٣,٧٦٤,٩٢٩ مشاهدة، وتربح القناة الثامنة ٤.٩ ألف دولار (٧٨ ألف جنيه) لعدد ٥,٩٩٤,٧٦١ مشاهدة، وقناة مصر الزراعية ١٢ ألف دولار (١٩٢ ألف جنيه) ويشاهدها ١٢,٣٨٣.٣٥٠ شخص.





أما الإذاعة المصرية فتحقق ٤٧.٤ ألف دولار (٧٥٨ ألف جنيه) وتصل المشاهدات إلى ٧٨,٥٥١,١٩٣ مشاهدة، ووصلت أرباح إذاعة القرآن الكريم إلى ٦.٦ ألف دولار (١٠٦ آلاف جنيه) وتحقق مشاهدات تصل إلى ٦,٥٣٩,٣٦٦ مشاهدة.





الأزهر ودار الإفتاء





تمتلك دار الإفتاء المصرية قناة على اليوتيوب تحقق أرباحاً تصل إلى ٣١.٩ ألف دولار، ما يعادل ٥٠٠ ألف جنيه سنوياً، ويشاهدها ١٧,٨٨٣,٦٤٠ شخص، ولدى الدار صفحة على الفيسبوك تحظى بمتابعة ضخمة تصل إلى ١١ مليون متابع، من كل دول العالم.





فى ذات السياق حققت قناة الجامع الأزهر على اليوتيوب أرباحاً تصل إلى ٢.٨ ألف دولار، ما يعادل ٤٥ ألف جنيه سنوياً، لعدد مشاهدات يصل إلى ١,١٢٣,٧٣١ مشاهدة.





فيما حققت قناة «أزهر تى في» ٧.٨ ألف دولار (١٢٥ ألف جنيه) لعدد مشاهدات ١٧.٩٥٨.٥٩٩، فضلاً عن قناة بوابة الأزهر التى حققت ٨٢٣ دولاراً (١٤ ألف جنيه) إلى جانب قناة الأزهر الشريف التى حققت ٣.٥ ألف دولار «٥٦ ألف جنيه» سنوياً.







