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رئيس جهاز "خليج السويس" تتفقد أعمال تأهيل محطة معالجة المخلفات بعتاقة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، بجولة تفقدية، لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة والتأهيل لمحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة، يرافقها مسئولو الجهاز، وذلك في إطار دفع العمل بالمشروع للانتهاء من التنفيذ في الوقت المحدد.

وخلال الجولة، حرصت رئيس الجهاز، على أخذ عينات من مياه الصرف قبل وبعد المعالجة، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات، مشددةً على ضرورة تنفيذ الأعمال بالكفاءة والجودة المطلوبة.

وفي ذات السياق، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، أعمال تنفيذ مشروع خزان التكديس سعة 10 آلاف م٣، والجاري تنفيذه ضمن مشروع ري الغابة الشجرية،  مشيرةَ إلى أن  نسبة تنفيذ الخزان بلغت نحو ٨٧٪، كما بلغت نسبة تنفيذ إجمالي المشروع والذي يشمل (َخط طرد ٧٠٠مم - محطة رفع - خزان تكديس) ٧٢٪،  بتكلفة إجمالية 64.4 مليون جنيه.





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