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شاهد.. مي سليم تنشر صوره جديدة لها مع ابنتها

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 12:49 م
مي سليم
مي سليم
بسمة عادل
تحرص الفنانة مي سليم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات خاصه بها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل صور وفيديوهات "إنستجرام".




حيث نشرت الفنانة مي سليم صورة تجمعها بأبنتها وحازت الصورة على العديد من الإعجاب من قبل إحدى المتابعين".




يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم فيلم 200 جنيه الذي يعرض حاليا في السينمات بطولة إسعاد يونس، احمد السقا غاده عادل ،دينا فؤاد، ليلى علوي، وغيرهم من الفنانين إخراج محمد أمين.

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