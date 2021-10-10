خطوات الحصول على تمويل للمصروفات المدرسية من بنك ناصر





أكد بنك ناصر الإجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، فتح باب تمويل دفع المصروفات الدراسية.



وأوضح البنك أنه يتم التمويل خلال سنة دراسية واحدة تسدد على 10 أشهر أو تمويل مرحلة تعليمية كاملة على 3 سنوات.



هذا ويتم إحتساب غرامات التأخير بنسبة 1.5% شهريًا من قيمة القسط الشهري.





وتستعرض "الفجر" كافة التفاصيل للحصول على تمويل للمصروفات المدرسية خلال السطور التالية:-



* الضمانات المطلوبة للتمويلات النقدية:-



أولا أصحاب المرتبات:-

- تقديم تعهد بتحويل مرتب العميل عند طلب البنك ذلك يغطى قيمة القسط الشهرى.

- طلب التمويل لمرحلة تعليمية كاملة يتم تحويل المرتب أو قيمة القسط الشهرى على البنك.

- وثيقة مخاطر عدم السداد.



* ثانيا أصحاب المعاشات:-

- تحويل المعاش على البنك ووفقًا للضمانات السابقة.



* ثالثا ورثة المعاشات:-

- تحويل حصة وريث المعاش على البنك.

- تقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.



* رابعا العاملون بالقطاع الخاص المؤمن عليهم:-

- تحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطى قيمة القسط الشهرى.

- تقديم تعهد بتحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطى قيمة القسط الشهرى تتعهد جهة عمله بتحويل مرتبه حال طلب البنك ذلك.

- تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدى مع تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.



* خامسا أصحاب الودائع الادخارية:-

- تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدى.

- تجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد مع تقديم إقرار بالموافقة من العميل بالخصم من الوديعة وعائدها دون الرجوع اليوم.



* الإجراءات المقررة للتمويل:-



طلب الحصول على التمويل.

الرقم التأميني لطالب التمويل.

صورة بطاقة الرقم القومي.

إيصال مرفق حديث.

بيان مفردات الدخل.