المشدد 3 سنوات لربة منزل أحدثت عاهة مستديمة لسلفتها بالقليوبية



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشاد عبدالرحمن ياسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد رفعت النجار، وكامل عادل حجازي، وأمانة سر رضا فتحي جاب الله.

ترجع أوراق القضية عندما تلقى رئيس مباحث مركز قليوب إشارة من مستشفى قليوب، بوصول سيدة تدعى "م.ه.س" 30 عامًا، مصابة بضربة على أذنها اليمنى بألة صلبة.

جرى إخطار اللواء مدير أمن القليوبية وانتقلت قوة أمنية، وتبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليها وسلفتها وتدعى "ث.أ.ع " 42 عامًا، ربة منزل، لخلاف بينهما على ميراث زوج كًلا منهما، حيث أنهما متزوجتين من شقيقين فتطورت لمشاجرة بينهما، فقامت المتهمة بضربها بحجر على أذنها فأحدثت إصابتها بعاهة مستديمة في الأذن،

وتحرر محضر بالواقعة وأحيلت للنيابة فأمرت بحبسها وتقديمها للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 3 سنوات لربة منزل، لقيامها بضرب سيدة بحجر على أذنها اليمنى فأصيبت بعاهة مستديمة.