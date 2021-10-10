Advertisements

المشدد 3 سنوات لربة منزل أحدثت عاهة مستديمة لسلفتها بالقليوبية

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 12:50 م
محكمة
محكمة
محمد ضوه
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 3 سنوات لربة منزل، لقيامها بضرب سيدة بحجر على أذنها اليمنى فأصيبت بعاهة مستديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشاد عبدالرحمن ياسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد رفعت النجار، وكامل عادل حجازي، وأمانة سر رضا فتحي جاب الله.
ترجع أوراق القضية عندما تلقى رئيس مباحث مركز قليوب إشارة من مستشفى قليوب، بوصول سيدة تدعى "م.ه.س" 30 عامًا، مصابة بضربة على أذنها اليمنى بألة صلبة.
جرى إخطار اللواء مدير أمن القليوبية وانتقلت قوة أمنية، وتبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليها وسلفتها وتدعى "ث.أ.ع " 42 عامًا، ربة منزل، لخلاف بينهما على ميراث زوج كًلا منهما، حيث أنهما متزوجتين من شقيقين فتطورت لمشاجرة بينهما، فقامت المتهمة بضربها بحجر على أذنها فأحدثت إصابتها بعاهة مستديمة في الأذن،
وتحرر محضر بالواقعة وأحيلت للنيابة فأمرت بحبسها وتقديمها للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

الكلمات المفتاحية

نيابة مباحث خلاف على الميراث حوادث تحريات

أخبار تهمك

"لا تتلقوا مكالمات من هذه الدولة".. عمرو أديب يحذر المصريين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مشاجرة العتبة.. النيابة تصدر قرارا جديدا بشأن المتهمين من الباعة الجائلين

منذ أقل من ساعة

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 23 ساعة

تصريحات ميسي تسعد جمهور ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ يومين

عاجل.. التعليم العالي تصدر قرارا بشأن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين

منذ ساعتين و 7 دقيقة

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ حوالي 5 ساعات

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الزمالك يصارع الأهلي لخطف مدافع بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

بطلب من رونالدو.. نجم يوفنتوس على رادار مانشستر يونايتد

منذ حوالي 5 ساعات

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يومين

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:02 ص

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

11:03 ص

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

05:02 م

عاجل.. التعليم العالي تصدر قرارا بشأن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين

11:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements