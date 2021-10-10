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بحضور البابا تواضروس.. حفل رسمي عقب تدشين كنيسة العذراء بالعاشر

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 12:51 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ماريان ناجى

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني الحفل الرسمي الذي أقامته، إيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان بمناسبة تدشين كنيسة السيدة العذراء بالعاشر من رمضان.
انتهاء قداس التدشين
وأقيم الحفل بالكنيسة، عقب انتهاء قداس التدشين وحضره الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، وقيادات المحافظة.

وحضرها كذلك إلى جانب أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا مقار، نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح.

وألقيت كلمات من محافظ الشرقية ورئيس جهاز مدينة العاشر وصاحبي النيافة الأنبا تيموثاوس والأنبا مقار، واختتمت الكلمات بكلمة قداسة البابا.

وفي ختام الحفل قدم محافظ الشرقية درع المحافظة لقداسة البابا.

الكلمات المفتاحية

محافظ الشرقية تدشين كنيسة العذراء البابا تواضروس البابا

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