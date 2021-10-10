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بعد الإقبال الضعيف.. مساجد العراق تنادي المواطنين للخروج والتوجه لمراكز الاقتراع

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 12:50 م
انتخابات - أرشيفية
انتخابات - أرشيفية
وكالات

ناشدت مساجد العراق، المواطنين للخروج والتوجه لمراكز الاقتراع بعد الإقبال الضعيف، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

 

وتحظى الانتخابات العراقية القادمة باهتمام وزخم دولي واسع، وسط دعوات القوى الصناعية السبع الكبرى في العالم لإشراك مراقبين للانتخابات لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتغطية إعلامية متواصلة على مدار الساعة.

 

تحديات أمنية وسياسية ضخمة تحاصر المرشحين بالانتخابات البرلمانية العراقية المرتقبة، بالتزامن مع قرب موعد انعقادها في الـ10 من أكتوبر المقبل، وسط سلسلة من الاغتيالات والانسحابات الجماعية، فضلًا عن المحاصصة الطائفية من أجل استمالة الناخبين عبر تخويفهم من القوميات والطوائف الأخرى.

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