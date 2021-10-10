مشاجرة العتبة.. النيابة تصدر قرارا جديدا بشأن المتهمين من الباعة الجائلين

قررت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل عدد من الباعة الجائلين في منطقة العتبة، كانوا قد تورطوا في افتعال مشاجرة، بسبب خلافات بينهم، عقب طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصالح.





وسيطرت أجهزة الأمن بالقاهرة على مشاجرة بين عدد من البائعين بمنطقة العتبة بالموسكي.





وتلقى قسم شرطة الموسكي بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بين عدد من أصحاب المحلات بالقرب من سوق الساعات بمنطقة العتبة بسبب خلافات بينهم.



