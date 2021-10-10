بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد عددا من المدارس بالقناطر الخيرية

تفقد، اليوم، عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عددا من المدارس في أول يوم دراسي بالقناطر الخيرية، مؤكدًا على انتظام سير العملية التعليمية وانتظام العمل بالمدرسة.





رافق المحافظ خلال الجولة، ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، وسماح إبراهيم وكيل المديرية، وعصام عادل مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية، وخالد الشربيني مدير عام الإدارة التعليمية.





وأكد خلال جولته على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الفصول والتزام التباعد والتهوية الجيدة داخل الفصول وتوفير جو ملائم للطلاب لسير العملية على الوجه الأكمل حفاظًا على صحة الطلاب بالمدرسة.





وأكد محافظ القليوبية ضرورة التنسيق المستمر بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بكميات كافية والرعاية الصحية مع تواجد الزائرة الصحية أو المشرفة الطبية بالمدارس.



