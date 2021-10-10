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بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد عددا من المدارس بالقناطر الخيرية

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 01:01 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
محمد ضوه
تفقد، اليوم، عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عددا من المدارس في أول يوم دراسي بالقناطر الخيرية، مؤكدًا على انتظام سير العملية التعليمية وانتظام العمل بالمدرسة.

رافق المحافظ خلال الجولة، ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، وسماح إبراهيم وكيل المديرية، وعصام عادل مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية، وخالد الشربيني مدير عام الإدارة التعليمية.

وأكد خلال جولته على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الفصول والتزام التباعد والتهوية الجيدة داخل الفصول وتوفير جو ملائم للطلاب لسير العملية على الوجه الأكمل حفاظًا على صحة الطلاب بالمدرسة.

وأكد محافظ القليوبية ضرورة التنسيق المستمر بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بكميات كافية والرعاية الصحية مع تواجد الزائرة الصحية أو المشرفة الطبية بالمدارس.

وشدد الهجان على رؤساء المدن وشرطة المرافق باستمرار حملات رفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي، مؤكدًا على دور مديري الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة وتوفير التهوية الجيدة، وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه، وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين وتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.
بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد عددا من المدارس بالقناطر الخيرية
بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد عددا من المدارس بالقناطر الخيرية
بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد عددا من المدارس بالقناطر الخيرية
بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد عددا من المدارس بالقناطر الخيرية

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محافـظ القليوبيــة القناطر الفجر العملية التعليمية

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