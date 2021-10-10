موعد انتخابات النادي الأهلي

حدد مجلس إدارة النادي الأهلي، موعد إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة النادي لمدة 4 سنوات قادمة.





وأعلن مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه ظهر اليوم السبت، عن انعقاد الجمعية العمومية يومي 25 و26 نوفمبر المقبل بمقر النادي بالجزيرة؛ لمناقشة جدول الأعمال ومن بينها إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى مقاليد الأمور لمدة 4 سنوات قادمة.





وسيتم إخطار الجهة الإدارية اليوم الأحد الموافق 10 أكتوبر بموعد الانتخابات، وذلك وفقًا للائحة وزارة الشباب والرياضة.





ومن المقرر أن يتم يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر الجاري الإعلان بالجريدة الرسمية والموقع الرسمي للنادي عن فتح باب الترشح لإجراء الانتخابات، ويتم استقبال أوراق المترشحين يوم «16 أكتوبر» ولمدة أسبوع، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ويمتد العمل في اليوم الأخير حتى السابعة مساءً.



