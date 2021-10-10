أمن الجيزة يكشف كواليس قتل شاب بطلقة طائشة في كرداسة

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بوفاة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز إثر إصابته بعيار ناري.

تشكيل فريق بحث

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين إصابة (أحد الأشخاص"عامل" ) بطلق نارى وتم نقله لإحدى المستشفيات وتوفى حال وصوله – وبسؤال شقيق المجنى عليه قرر أنه أثناء تواجده رفقة شقيقه "المتوفى" أمام مسكنهما فوجئا بقدوم دراجة نارية يستقلها شخصان ويلاحقهما شخصان آخران يستقل كلًا منهما دراجة نارية وقام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية فأحدث إصابة شقيقه المشار إليها التى أودت بحياته.

ضبط المتهم

وأضاف أنه بمساعدة أهالي المنطقة تمكنوا من ضبط مطلق الأعيرة النارية، وتبين أنه (عامل مقيم بدائرة المركز) وبحوزته ( بندقية آلية – وعدد من الطلقات من ذات العيار– غطاء وجه "ماسك" – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") المستخدمين فى الواقعة.





وبمواجهته إعترف بحدوث ماشادة كلامية بين صديق له والشخصان المستقلان الدراجة النارية الأولى "لا يعلم بياناتهما" تطورت لمشاجرة بينهم فتدخل لمناصرة صديقه وأحضر السلاح المضبوط وقام هو وصديقه بملاحقتهما وإطلاق الأعيرة النارية وإصابة المجنى عليه عن طريق الخطأ.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط باقى المتهمين.