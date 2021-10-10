بشرى في أكتوبر.. مسار فيروس كورونا بمصر



كشفت عدة معلومات عن المسار الحالي لوضع فيروس كورونا التاجي المستجد في مصر وذلك بالتزامن مع الارتفاع المستمر في الإصابات.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



ارتفاع مستمر في الإصابات

وسجلت وزارة الصحة المصرية 831 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة يوم أمس السبت، مقارنة مع 811 إصابة و35 وفاة في اليوم السابق.



وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 311576 من ضمنهم 262654 حالة تم شفاؤها و17658 حالة وفاة".



تصاعد مستمر للإصابات

كما قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إنه يتم متابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر في ظل الموجة الرابعة، مضيفا: "أننا مازلنا في تصاعد حالات الإصابات بفيروس كورونا ولم نصل لذروة الموجة الرابعة ".





وتابع: "عندما تثبت أعداد الإصابة بفيروس كورونا لفترة متواصلة نستطيع أن نصرح بأننا وصلنا لذروة الإصابات".



بشرى في أكتوبر

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن متوسط أعداد الإصابة بكورونا أقل من الاسبوع الماضي، قائلا إنه مع نهاية شهر أكتوبر سيكون عدد المصابين بكورونا قد انخفض تماما وتعمل وزارة الصحة تقوم بدور كبير في توفير لقاح كورونا.



شدد وزير التعليم العالي أنه لن يدخل طالب المدينة الجامعية بدون تطعيم، وهناك عدد كبير من الطلاب الجدد تلقوا لقاح كورونا، كما أن التطعيم أصبح جزء أساسي من الكشف الطبي على الطلاب.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.