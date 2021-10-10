Advertisements

بشرى في أكتوبر.. مسار فيروس كورونا بمصر

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 01:09 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
محمد العطار

كشفت عدة معلومات عن المسار الحالي لوضع فيروس كورونا التاجي المستجد في مصر وذلك بالتزامن مع الارتفاع المستمر في الإصابات.

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

ارتفاع مستمر في الإصابات
وسجلت وزارة الصحة المصرية 831 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة يوم أمس السبت، مقارنة مع 811 إصابة و35 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 311576 من ضمنهم 262654 حالة تم شفاؤها و17658 حالة وفاة".

تصاعد مستمر للإصابات
كما قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إنه يتم متابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر في ظل الموجة الرابعة، مضيفا: "أننا مازلنا في تصاعد حالات الإصابات بفيروس كورونا ولم نصل لذروة الموجة الرابعة ".


وتابع: "عندما تثبت أعداد الإصابة بفيروس كورونا لفترة متواصلة نستطيع أن نصرح بأننا وصلنا لذروة الإصابات".

بشرى في أكتوبر
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن متوسط أعداد الإصابة بكورونا أقل من الاسبوع الماضي، قائلا إنه مع نهاية شهر أكتوبر سيكون عدد المصابين بكورونا قد انخفض تماما وتعمل وزارة الصحة تقوم بدور كبير في توفير لقاح كورونا.

شدد وزير التعليم العالي أنه لن يدخل طالب المدينة الجامعية بدون تطعيم، وهناك عدد كبير من الطلاب الجدد تلقوا لقاح كورونا، كما أن التطعيم أصبح جزء أساسي من الكشف الطبي على الطلاب.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحه العالمية كورونا فيروس كورونا الموجه الرابعة الصحه العالمية

أخبار تهمك

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 18 ساعة

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يومين

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مشاجرة العتبة.. النيابة تصدر قرارا جديدا بشأن المتهمين من الباعة الجائلين

منذ أقل من ساعة

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ حوالي 5 ساعات

"لا تتلقوا مكالمات من هذه الدولة".. عمرو أديب يحذر المصريين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بطلب من رونالدو.. نجم يوفنتوس على رادار مانشستر يونايتد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. التعليم العالي تصدر قرارا بشأن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

تصريحات ميسي تسعد جمهور ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ يومين

الزمالك يصارع الأهلي لخطف مدافع بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ يوم

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 49 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:02 ص

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

11:03 ص

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

05:02 م

عاجل.. التعليم العالي تصدر قرارا بشأن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين

11:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements