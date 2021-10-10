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جدول أهم مباريات اليوم الاحد 10-10-2021

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
يقدم موقع الفجر الرياضي جدول أهم مباريات اليوم خلال فترة التوقف الدولية والتي سوف تشهد العديد من المواجهات النارية.

ومن أهم مباريات اليوم قمة المنتخب الإسباني أمام فرنسا في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بجانب مواجهة بلجيكا وإيطاليا في تحدد المركز الثالث والرابع.


إيطاليا ضد بلجيكا

إسبانيا ضد فرنسا

جمهورية أفريقيا الوسطى ضد نيجيريا

كينيا ضد مالي

أوغندا ضد رواندا

بنين ضد تنزانيا

زامبيا ضد غينيا الإستوائية

مدغشقر ضد جمهورية الكونغو

 الرأس الأخضر ضد ليبيريا

 موريتانيا ضد تونس

بوليفيا ضد بيرو

فنزويلا ضد الاكوادور

كولومبيا ضد البرازيل

الارجنتين ضد اورجواي

تشيلي ضد باراجواي

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