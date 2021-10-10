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لهذا السبب.. عامر منيب يتصدر التريند

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 01:29 م
عامر منيب
عامر منيب
بسمة عادل
إحتفلت بالأمس مريم عامر منيب إبنه الفنان الراحل عامر منيب بخطبتها الذي أقيمت في مدينة الجونة وسط حضور العائله والمقربين، ولهذا السبب تصدر والدها الراحل عامر منيب تريند جوجل.




وحرصت الفنانة شيرين رضا على حضور حفل الخطوبة والمنتج هاني محروس وزوجتة وأبنائه، والفنان مصطفى حجاج وآخرون.




وارتدت مريم عامر منيب فستاناً باللون الأزرق الفاتح وميكاجاً يتناسب مع إطلالتها وتركت شعرها مسندلاً.




وفي سياق آخر قدمت مريم عامر منيب أغنية لوالدها الفنان الراحل عامر منيب في ذكرى وفاته، وحقتت الأغنية نجاحاً كبيراً منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
لهذا السبب.. عامر منيب يتصدر التريند
لهذا السبب.. عامر منيب يتصدر التريند
لهذا السبب.. عامر منيب يتصدر التريند
لهذا السبب.. عامر منيب يتصدر التريند
لهذا السبب.. عامر منيب يتصدر التريند
لهذا السبب.. عامر منيب يتصدر التريند
لهذا السبب.. عامر منيب يتصدر التريند
لهذا السبب.. عامر منيب يتصدر التريند
لهذا السبب.. عامر منيب يتصدر التريند
لهذا السبب.. عامر منيب يتصدر التريند
لهذا السبب.. عامر منيب يتصدر التريند
لهذا السبب.. عامر منيب يتصدر التريند

الكلمات المفتاحية

مريم منيب عامر منيب الفنان عامر منيب الفجر الفني

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