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اتحاد جدة في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري السعودي

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
يقدم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري في الساعات الماضية.

ويتصدر فريق اتحاد جدة جدول الترتيب برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن ضمك أقرب ملاحقيه فيما يحتل النصر والهلال المركز الثالث والرابع على التولي برصيد 12 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي كالتالي:

1- الاتحاد – 16 نقطة

2- ضمك – 14 نقطة 

3- النصر – 12 نقطة 

4- الهلال – 12 نقطة 

5- الرائد – 11 نقطة 

6- الفيحاء – 10 نقاط

7- الفتح – 9 نقاط 

8- الشباب – 9 نقاط 

9- الحزم – 9 نقاط 

10- الفيصلي – 9 نقاط 

11- الاتفاق – 7 نقاط 

12- الطائي– 7 نقاط 

13- الباطن– 6 نقاط 

14- الاهلي – 5 نقاط 

15- أبها – 4 نقاط 

16- التعاون – 3 نقاط 

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