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وزير التعليم العالي يغادر إلى باريس للمشاركة في المجلس التنفيذى لليونسكو

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 01:16 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
مارينا بشارة

غادر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، صباح اليوم الأحد، متجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى أعمال الدورة 212 للمجلس التنفيذى لليونسكو، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يلقى وزير التعليم العالي، بيان مصر، وبيان المجموعة العربية أمام المجلس، وذلك مساء غد الإثنين، كما يناقش المجلس فى دورته الـ 212 الأوضاع الخاصة بمجالات التربية والعلوم والثقافة وتكنولوجيا المعلومات على المستوى الدولي، فضلًا عن الاستماع لكلمات ممثلى الدول الأعضاء فيما يخص مختلف القضايا المتعلقة بمجالات عمل المنظمة.

ومن ناحية أخرى، يلتقى عبد الغفار مسئولي الشركة الاستشارية، وشركة المقاولات ومدير مشروع إنشاء بيت مصر بباريس؛ للوقوف على آخر مستجدات إنشاء بيت مصر بالمدينة الجامعية الدولية بباريس.

جدير بالذكر، أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) هى إحدى الوكالات الأممية المنبثقة من الأمم المتحدة، وتم تأسيسها عام 1945؛ بهدف إرساء مبادئ السلام من خلال ميادين التربية والعلوم والثقافة وتكنولوجيا المعلومات، كما أن مصر هى إحدى الدول المؤسسة لليونسكو وانضمت لعضوية المنظمة عام 1946، ولليونسكو أجهزة رئيسية هى: (المؤتمر العام – المجلس التنفيذي)، وتعقد دورة المؤتمر العام مرة كل سنتين، كما يعقد المجلس التنفيذى مرة كل ستة أشهر، ويضم 58 دولة عضو من أعضاء اليونسكو.

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يونسكو وزير التعليم العالي وزارة التعليم العالي التعليم العالي

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