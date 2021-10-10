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مباحثات لدفع الحركة السياحية وتبادل الخبرات بين مصر وسلوفيينا

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
ناقش وزير السياحة والآثار مع السفيرة ماتيا بريفولشيك سفيرة جمهورية سلوڤينيا بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون بين مصر وسلوفينيا في مجال القطاع السياحي لدفع مزيد من الحركية السياحية الوافدة إلي مصر من سلوفينيا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الطرفين في مقر الوزارة بالزمالك، بحضور الوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الادارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات .

كما ناقش الطرفان بحث إمكانية تبادل الخبرات والتدريب في مجال العمل الأثري بين الجانبين.

وخلال اللقاء استعرض الوزير المجهودات التي تقوم بها مصر حاليًا لتبني أنماط وأنشطة سياحية جديدة.

فيما أوضحت السفيرة عن رغبتها في مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، معربة عن كامل تقديرها للمجهودات التي تقوم بها الوزارة في المجال السياحي والأثري.

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