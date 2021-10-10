المصل واللقاح توجه مناشدة إلى الأمهات بسبب كورونا (فيديو)

ناشد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، الأمهات عدم إرسال أولادهم للمدرسة إذا ظهرت عليهم أي أعراض لنزلات البرد، حيث يجب ألا يتوجه الطفل للمدرسة لمدة أسبوع حتى نتأكد من زوال الأعراض نهائيا.





وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الأحد، إلى أن الطفل يجب أن يتناول وجبة غذائية متكاملة قبل توجهه للمدرسة، معلقا: "مينفعش نستنى اللانش بوكس"، موضحا أنه يفضل الحصول على الفيتامينات من مصادرها الطبيعية بدلا من الأدوية.



