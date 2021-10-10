Advertisements

المصل واللقاح توجه مناشدة إلى الأمهات بسبب كورونا (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
ناشد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، الأمهات عدم إرسال أولادهم للمدرسة إذا ظهرت عليهم أي أعراض لنزلات البرد، حيث يجب ألا يتوجه الطفل للمدرسة لمدة أسبوع حتى نتأكد من زوال الأعراض نهائيا.

وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الأحد، إلى أن الطفل يجب أن يتناول وجبة غذائية متكاملة قبل توجهه للمدرسة، معلقا: "مينفعش نستنى اللانش بوكس"، موضحا أنه يفضل الحصول على الفيتامينات من مصادرها الطبيعية بدلا من الأدوية.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن تناول الفيتامينات بشكل مفرط وبدون داعي كارثة صحية يجب تجنبها.

الكلمات المفتاحية

محافظات بوابة الفجر المصل واللقاح الفجر أخبار مصر

أخبار تهمك

محمد صلاح يدعم عبدالله السعيد بعد الانتقادات

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ يوم

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يومين

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. التعليم العالي تصدر قرارا بشأن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تصريحات ميسي تسعد جمهور ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يصارع الأهلي لخطف مدافع بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 23 ساعة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ يومين

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ حوالي 5 ساعات

مشاجرة العتبة.. النيابة تصدر قرارا جديدا بشأن المتهمين من الباعة الجائلين

منذ أقل من ساعة

بطلب من رونالدو.. نجم يوفنتوس على رادار مانشستر يونايتد

منذ حوالي 5 ساعات

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

المصل واللقاح: هذه الفئة من المواطنين لن تحصل إلا على "سينوفارم" فقط (فيديو)

"المصل واللقاح" يوجه مناشدة للمواطنين بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

تصريح صادم من "المصل واللقاح" بسبب زحام الشواطئ خلال العيد (فيديو)

"المصل واللقاح" يصدم المصريين بعد زحام الشواطىء خلال أيام عيد الأضحى (فيديو)

"المصل واللقاح": التطعيم هو السبيل للخروج من الموجة الرابعة (فيديو)

تفاصيل أعراض أول إصابة بمتحور "دلتا بلس" في مصر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:02 ص

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

11:03 ص

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

05:02 م

عاجل.. التعليم العالي تصدر قرارا بشأن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين

11:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements